به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر چهارشنبه در یادواره شهید رضایی نژاد، این دانشمند شهید را نماد روشن خودباوری و توانمندی جوان ایرانی دانست و گفت: مدارس باید دانش‌آموزان را با قهرمانان بومی و شهدای خود آشنا کنند تا روحیه ایمان، تلاش و مسئولیت‌پذیری در آنان تقویت شود.

وی با تأکید بر اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، افزود: انقلاب اسلامی باور غلط ناتوانی ایرانیان را از بین برد. شهید رضایی‌نژاد نمونه‌ای از «ما می‌توانیم» است که با ایمان و تلاش، به جایگاه ارزشمند علمی دست یافت.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به جنگ نرم دشمنان گفت: دشمن امروز می‌داند در جنگ نظامی شکست می‌خورد، بنابراین تلاش می‌کند از طریق جنگ شناختی و فرهنگی به کشور آسیب بزند.

کریمی‌تبار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دشمنان با بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی، واقعیات جامعه ایران را پنهان می‌کنند؛ در حالی که پیشرفت‌ها و خدمات فراوان نظام در حوزه‌های مختلف قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای مدعی پیشرفت است.

وی ایمان و معنویت را نقطه ترس دشمن دانست و خطاب به دانش‌آموزان گفت: آینده کشور در دستان شماست؛ با ایمان، تلاش و علم‌آموزی می‌توانید راه شهدا را ادامه دهید.