به گزارش خبرنگار مهر، حبیباله خجستهپور، اعلام کرد تاکنون ۲ هزار و ۶۵۲ نفر برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای استان تهران نامنویسی کردهاند که ۱۲ درصد آنان را بانوان تشکیل میدهند.
خجستهپور با اشاره به آغاز ثبتنام غیرحضوری از ۲۴ بهمنماه ۱۴۰۴ گفت: این فرآیند تا پایان روز ۳۰ بهمن ماه ادامه دارد و داوطلبان میتوانند به صورت کاملاً غیرحضوری از طریق سامانه وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir اقدام کنند.
وی افزود: امروز چهارشنبه ۲۹ و فردا پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه، آخرین فرصت ثبتنام از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ است و توصیه کرد داوطلبان فرآیند ثبتنام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران در پایان تأکید کرد: از مجموع ثبتنامکنندگان تاکنون ۱۲ درصد بانوان و ۸۸ درصد آقایان هستند.
