تهران باید برای ۱۸ مخاطره شهری آماده باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی نصیری در نشست تمرین دور میزی مقابله با مهاجمین زیستی با تأکید بر پشه آئدس که با حضور مدیران ، کارشناسان و نمایندگان بیش از ۲۰ سازمان و دستگاه مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: این تمرین یک فعالیت علمی و پیشگیرانه است. اگر یک حادثه و مخاطره بر سر شهر ما سایه بیندازد، نباید از سایر تهدیدات غافل شویم. مدیریت بحران باید جامع باشد و شامل همه مخاطرات ۱۸گانه شهر تهران شود. ممکن است چند بحران به طور همزمان رخ دهد؛ از زلزله و خشکسالی گرفته تا تهدیدات زیستی.
نصیری افزود: شهرداری تهران بر اساس دستورالعمل سازمان پدافند غیرعامل ، سه وظیفه اصلی دارد: طراحی و پیادهسازی برنامه عملیاتی پدافند زیستی، پاکسازی محیط شهری و آموزش و فرهنگسازی شهروندان. این اقدامات شامل پاکسازی کانالها، نهرها، جمعآوری پسماند و لاستیکهای رها شده، بهسازی آبنماها و نظارت بر آبیاری فضای سبز است.
جانشین شهردار در مدیریت بحران و پدافند غیر عامل تصریح کرد: این تمرین فرصت خوبی است تا پروتکلها و آموزشها در سه لایه آموزش همگانی، آموزش دستگاهی و آموزش تخصصی مرور و تثبیت شوند. در نتیجه با حضور بیش از ۲۰ دستگاه و سازمان مرتبط، هماهنگی و یکپارچگی عملیاتی شهرداری در مقابله با مهاجمین زیستی سنجیده میشود.
آرش قندچی، معاون امور شهری سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز، در این تمرین اظهار کرد: در چند سال گذشته، بیماریهای واگیر و تهدیدات زیستی از طریق مبادلات تجاری و سفرهای بینالمللی وارد کشور شدهاند. تمرینهای دستگاهی و ستادی پیش از مواجهه واقعی، کلید موفقیت در مقابله با تهدیدات زیستی هستند. شناسایی سناریو، آموزش و تمرین عملیاتی، اثربخشی اقدامات مقابلهای را تضمین میکند.
قندچی تأکید کرد: این تمرین با محوریت شهرداری تهران و تمرکز بر مدیریت فضاهایی که پشه آئدس میتواند در آنها تکثیر شود، طراحی شده و به شهرداری کمک میکند تا آمادهسازی تیمها و هماهنگی بین سازمانها برای مقابله با تهدیدات واقعی به بهترین شکل انجام شود.
محسن مهرجو، رئیس اداره تهدیدات نامتعارف معاونت پدافند غیرعامل سازمان مدیریت بحران تهران، با بیان اینکه دستورالعمل مقابله با مهاجمین زیستی از سوی سازمان پدافند غیرعامل تدوین و ابلاغ شده است، با ارائه گزارشی عنوان کرد: از سال ۱۴۰۲ جلسات و آموزشهای تخصصی برای پرسنل شهرداری و داوطلبین واکنش اضطراری محلات (دوام) برگزار شده و حدود ۶ هزار نفر در این دورهها شرکت کردهاند.
بر اساس این گزارش، تمرین دور میزی مقابله با مهاجمین زیستی با تأکید بر پشه آئدس در قالب شش کارگروه کمیته پدافند غیرعامل شهرداری تهران مرتبط با مهاجمین زیستی برگزار شد که وظایف شهرداری در مقابله با پشه آئدس را بررسی کردند. این کارگروهها شامل کارگروه امور مناطق، کارگروه خدمات شهری و تهدیدات نامتعارف، کارگروه حمل و نقل و ترافیک، کارگروه برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی، کارگروه امنیت و کارگروه حفاظت و انتظامات بودند.
بنابر سناریوی تدوین شده تمرین بر روی ۵۲ نقطه زیرساختی در ۲۲ منطقه تهران اجرا شد. این نقاط شامل میادین میوه و تربار، بازارهای گل و گیاه، بوستانها و فضای سبز، ایستگاههای مترو، پایانههای مسافربری، توقفگاههای اتوبوسرانی و مراکز پسماند بود.
در این تمرین شناسایی نقاط حساس شهری و افزایش هماهنگی میان سازمانها و همچنین توان عملیاتی تیمهای شهرداری و پروتکلهای مقابله با ناقلین زیستی مورد سنجش قرار گرفت.
