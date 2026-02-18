به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائمپناه شامگاه چهارشنبه در جریان گفت و گوی خبری با شبکه استانی لرستان در سخنانی با اشاره به قدمت تاریخی استان لرستان، اظهار داشت: نماد باستانی بودن این استان قلعه «فلکالافلاک» است که راستقامت ایستاده است.
عدالت آموزشی و تغییر روشهای آموزشی رویکرد مهم رئیسجمهور
وی با بیان اینکه لرستان هم از بعد تاریخی و هم بعد طبیعی استانی خاص است، عنوان کرد: همچنین لرستان مردمی دلاور، سلحشور و باغیرت دارد.
معاون رئیسجمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه هدف دکتر پزشکیان این بود که خدمت مردم عزیز لرستان برسند و عرض ارادت خود را به مردم این استان اعلام کنیم، گفت: رئیسجمهور گفتند که من «صدای بیصدایان» هستم، امروز هم در نشستهای مختلف با اقشار مختلف لرستان رئیسجمهور دیدار داشتند.
قائمپناه با اشاره به دیدار رئیسجمهور با فعالان اقتصادی لرستان و همچنین برگزاری نشست نهضت عدالت آموزشی لرستان، بیان داشت: یکی از مهمترین اولویتهای رئیسجمهور بحث عدالت آموزشی است.
وی افزود: علاوه بر بحث عدالت آموزشی و ایجاد فضاهای آموزشی، موضوع تغییر در روشهای آموزشی و مهارتآموزی هم موردتأکید دکتر پزشکیان است.
برخی از شاخصهای لرستان نامناسب است
معاون رئیسجمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به نشست با فعالان اجتماعی و فرهنگی لرستان با رئیسجمهور، تصریح کرد: نظرات، انتقادات و پیشنهادها در این نشست شنیده شد، فردا هم شورای برنامهریزی و موضوع بررسی مصوبات را خواهیم داشت.
قائمپناه در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه آنچه در سفرهای دولت وعدهدادهشده، عملی شده است، گفت: بخشی از شاخصهای لرستان مانند بیکاری، درآمد شهری، روستایی و... نامناسب است، رئیسجمهور هم برای پیگیری این موضوعات قصد داشتند که زودتر به لرستان به سفر کنند، اما باتوجهبه مشکلات و مباحث اخیر این موضوع به تأخیر افتاد.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح این شاخصها در لرستان، تصریح کرد: اصلاح این شاخصها هم با شعار نیست، باید شاخصهای لرستان در حوزههای مختلف زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد پیدا کنند.
لرستان نیروی انسانی و داشتههای خود را تقویت کند
معاون رئیسجمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یکی از اشکالاتی که در لرستان وجود دارد، عدم حمایت از نیروهای انسانی خود است، گفت: نباید علیه نیروی انسانی استان تقابل صورت گیرد، یکی از اشکالات استانهای کمتر توسعهیافته مانند لرستان بحث تخریب نیروهای خود است، لرستان باید داشتههای خود را تقویت کند، اگر مسئولی دارد که پتانسیل دارد، او را حمایت کنند، به داشتههای خود باید نگاه مثبت داشته باشد.
قائمپناه با تأکید بر اینکه باید مشکلات درون استان، در داخل همین استان حل شود، شکایت خود را به دیگران نبرند، ضعفها را برطرف کنند، افزود: باید مفاخر این استان معرفی شوند، آنها را در کشور پژواک داد.
اختصاص ۲۹ هزار اعتبار عمرانی و ۲۳ هزار اعتبار اقتصادی به لرستان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امیدواریم با مبلغی که مصوب شده و حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی و ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش تولید، بخش خصوصی و تسهیلات است، شاخصهای لرستان تغییر کند، گفت: البته کارهای خوبی شده، باید این کارها سرعت داده شود.
معاون رئیسجمهور با اشاره به حوزه آب لرستان و سدهایی که باید احداث و آبگیری شوند، همچنین حوزه راه، گفت: برای این دو حوزه بیشتر از همه اعتبار در نظر گرفته شده است.
قائمپناه، گفت: همچنین حوزه بهداشت و درمان و آموزشوپرورش در اختصاص اعتبارات سفر موردتوجه قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به نظرسنجی از مردم لرستان قبل از سفر به لرستان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و جاهایی که باید موردتوجه قرار بگیرند، گفت: درصدها دراینرابطه مشخص شده و امیدواریم در سالهای آتی شاهد رضایتمندی مردم استان باشیم.
