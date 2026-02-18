اجرای تدریجی طرح آرد کامل در گرمسار کلید خورد؛ برخورد جدی با تخلفات

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب چهارشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان گرمسار یا حضور مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان در محل فرمانداری این شهر کیفیت نان را خط قرمز مدیریت شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: در خصوص سلامت مردم پیرامون نان برابر تخلفات بهداشتی، کم فروشی و بی کیفیتی آن با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه رضایت شهروندان پیرامون کیفیت نان مورد تاکید است، افزود: به این منظور آموزش مستمر نانوایان در دستور کار قرار دارد.

فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه آرد کامل به دلیل دارا بودن سبوس، ویتامین، پروتئین و املاح معدنی کیفیت تغذیه ای بالاتری نسبت به آرد سفید دارد، اظهار کرد: به این منظور می کوشیم تا آرد سفید فاقد ارزش تغذیه ای حذف و آرد کامل جایگزین آن شود.

همتی به اجرای هدفمند تدریجی طرح آرد کامل در این شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: این طرح با انتخاب نانوایی های واجد شرایط به صورت تدریجی اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه نانوایی ها باید از پخت سلیقه ای به طور جد پرهیز کنند، افزود: نظارت ها به صورت هوشمند و هدفمند برای رضایت شهروندان در دست اجرا است که خوشبختانه وضعیت گرمسار به لحاظ آرد و نان مطلوب ارزیابی می شود.