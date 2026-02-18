به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعلام کرد که مسکو به ازسرگیری روابط تجاری و اقتصادی با واشنگتن علاقه مند است.

بر اساس اعلام این رسانه، سخنگوی کرملین در این خصوص اعلام کرد: مسکو همچنان علاقه‌ مند به ازسرگیری روابط تجاری و اقتصادی با ایالات متحده است. روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور می تواند برای هر دو طرف سودمند باشد.

«دیمیتری پسکوف» در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: پوتین در جریان مذاکرات ژنو درباره حل و فصل مناقشه اوکراین گزارش‌ های مستقیمی دریافت می‌کند، اما برای هرگونه ارزیابی خیلی زود است. اگر در پایان مذاکرات ژنو اطلاعاتی برای ارائه وجود داشته باشد، مدینسکی رئیس هیئت روسی در جمع رسانه‌ ها گزارش خواهد داد. صحبت کردن در مورد اینکه در مذاکرات اوکراین در ژنو دقیقاً چه چیزی مورد بحث قرار می گیرد بی‌فایده است؛ باید تا پایان مذاکرات صبر کرد.