به گزارش خبرنگار مهر،احمد آقا محمدی، عصر چهارشنبه در تشریح عملکرد آموزش و پرورش استان کرمان در حوزه فنی و حرفه ای و کاردانش گفت:استان کرمان با تحصیل ۵۴٫۹ درصد دانش آموزان متوسطه دوره دوم در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به تحصیل ۵۱٫۵۹ درصد دانش آموزان پایه دهم استان کرمان در هنرستان های فنی و حرفه ای و کار دانش افزود: استان کرمان در این زمینه رتبه دوم کشوری را از آن خود کرده است.

آقا محمدی، از کسب رتبه اول کشوری توسعه زمینه کشاورزی در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش خبر داد و افزود: آموزش و پرورش استان کرمان از استان‌های پیشرو در توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای است.

مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: برخی شهرستان‌های استان کرمان بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموزانشان در هنرستان تحصیل می‌کنند و این مسیر باید تقویت شود.

وی با بیان اینکه در حوزه غیر دولتی میانگین پوشش کشور حدود ۸ درصد است اما استان کرمان با ۱۲.۳۶ درصد، نزدیک به پنج درصد بالاتر از میانگین ملی قرار دارد و رتبه اول کشوری را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

آقا محمدی، با بیان اینکه در حوزه هنر، میانگین کشور ۲۴ درصد است، اما کرمان به ۳۸ درصد رسیده که یک موفقیت مهم محسوب می‌شود گفت: در این زمینه هم استان کشور جز استان های پیشرو کشور است.

وی افزود: در مجموع مولفه‌های کیفیت توسعه، استان کرمان جزو استان‌های برتر کشور است. در شاخص‌های آموزشی، توسعه‌ای و عملکردی نیز کرمان در رتبه‌های بالای جدول قرار دارد و این نشان می‌دهد که هنرستان‌ها به‌عنوان یک نقطه قوت جدی در این استان عمل می‌کنند.