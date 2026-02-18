رشد اقتصادی نباید به قیمت تخریب «محیط زیست» تمام شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی بزرگ اصل غروب چهارشنبه در دیدار با فعالان اقتصادی استان سمنان در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان با تاکید بر اینکه تحریم ها و جنگ بر مشکلات اقتصادی ایران سایه افکنده است، ابراز داشت: علیرغم این تفاسیر بخش قابل توجه مشکلات به ضعف مدیریت داخلی بر می گردد.

وی با اشاره به اینکه دولت باید از تصدی گری بر اقتصاد کشور کنار رود، افزود: تنها باید دولت به تسهیل گری در این خصوص اکتفا کند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه ظرفیت های قابل توجهی در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد، ابراز داشت: برای مدیریت اقتصادی و خروج وضعیت فعلی دولت باید از مداخله مستقیم در فعالیت های اقتصادی پرهیز کند.

بزرگ اصل با اشاره به اینکه راه مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد باید باز شود، تصریح کرد: بهره گیری از تجربیات جهانی و توان بخش خصوصی داخلی مورد تاکید است.

وی به موضوع توسعه و رشد اقتصادی توام با حفظ محیط زیست تاکید کرد و افزود: دولت باید در این خصوص راهگشا و نه مانع فعالیت اقتصادی شود.