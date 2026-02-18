به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی به جشنواره ملی کتاب رشد که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرائت شد، کتابخوانی را یکی از راه‌های دستیابی به قوه تمیز و تشخیص دانست و تصریح کرد که از این‌رو فراهم آوردن منابع معتبر و فاخر برای کودکان و نوجوانان که صاحبان و مدیران آینده‌سازان کشور هستند، ضرورتی مضاعف می‌یابد و در این مسیر خطیر نقش کتاب در ساختن ذهن توسعه‌یافته برای آینده این مرز و بوم، بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است‌:

به نام خداوند جان و خرد

جهان‌بینی انسان در مسیر کمال و شکوفایی، همواره مرهون کتاب و کتابخوانی بوده است. این سنت دیرینه روشن‌ترین طریق برای رشد معرفت در ابعاد دینی، فرهنگی، اجتماعی و مهارتی جوامع به‌شمار می‌آید. کتابخوانی یکی از راه‌های دستیابی به قوه تمیز و تشخیص است و می‌تواند، هویت خویش را تکامل بخشد و با تبدیل معرفت کسب شده به عمل، در می‌یابد که روی «دیگر دانایی، توانایی» است.

در عصری که حجم انبوهی از محتوا در قالب رسانه‌های جذاب و فریبنده ارائه می‌شود، «به‌گزینی» و درایت در انتخاب منابع امری، انکارناپذیر است. با استناد به کلام نورانی مولی‌الموحدین حضرت علی (ع) که فرمودند: «العلم سلطان»، ابزار رسیدن به این جایگاه و اقتدار فکری، کتاب خوب است. از این‌رو فراهم آوردن منابع معتبر و فاخر برای کودکان و نوجوانان که صاحبان و مدیران آینده‌سازان کشور هستند، ضرورتی مضاعف می‌یابد و در این مسیر خطیر نقش کتاب در ساختن ذهن توسعه‌یافته برای آینده این مرز و بوم، بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

وزارت آموزش و پرورش در جایگاه حساس خویش، باید با درک عمیق از نقش منابع آموزشی و تربیتی مکمل و مقوّم برنامه درسی در فرایند یادگیری مؤثر و هویت‌بخشی از تمام ظرفیت‌های دولتی و بخش خصوصی برای تولید، ترویج و عرضه آثار متناسب و منطبق با اهداف آموزشی و تربیتی به بهترین شیوه بهره‌برداری کند.

از متولیان امر انتظار می‌رود با ایجاد همگرایی فراگیر برای رسیدن به اهداف متعالی، همچون وحدت رویه در سیاست‌گذاری، هدایت عالمانه در تولید محتوا و رسانه‌های آموزشی و تربیتی در فرهنگ‌سازی مستمر بکوشند. این مهم به کمک ابزارهای اعتبارسنجی، چون «نشان رشد» و ارتقای مرجعیت آن و بسترسازی عملیاتی برای تسهیل دسترسی دانش‌آموزان به این منابع، با تأکید ویژه بر عدالت‌گستری است.

بدیهی است تحقق این اهداف بلند نیازمند هم‌گرایی و هم‌افزایی هوشمندانه میان متولیان آموزش و پرورش و دیگر نهادهای فرهنگی کشور از جمله سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای مرتبط با نقش و وظیفه در حوزه فرهنگ و تربیت است.

جشنواره ملی کتاب رشد یکی از مهمترین و مغتنم‌ترین فرصت‌ها برای ترویج فرهنگ کتابخوانی کودک و نوجوان است، که باید به سرچشمه‌ای الهام‌بخش برای رشد و تعالی همگانی مبدل شود تا بنیان‌های فرهنگی و فکری لازم را برای دستیابی به ایرانی آباد و پیشرو فراهم گردد.

این رویداد ملی ارزشمند عرصه‌ای مبارک و نیکو برای درک مشترک، انسجام و تعامل سازنده میان نخبگان فرهنگی، ناشران، نویسندگان، معلمان و دانش‌آموزان است. مشارکت متعهدانه علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب، دستاوردی گران‌بهاست که ثمرات ماندگار آن، منشأ خلاقیت‌ها و آفرینش‌های تازه و اثرگذار در آینده کشور خواهد شد.

مراتب سپاس خود را از تمامی دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان بیست و سومین دوره جشنواره ملی کتاب رشد و فعالان بخش تولید و معرفی کتاب خوب اظهار می‌دارم و از خداوند متعال توفیق روزافزون همه تلاش‌گران این عرصه مهم را در اعتلای فرهنگ اسلامی و دستیابی به ایرانی آباد و مقتدر مسألت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران