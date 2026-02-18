پزشکیان حلول ماه مبارک رمضان را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تبریک حلول ماه مبارک رمضان به سران کشورهای اسلامی و ملتهای مسلمان، این ماه پربرکت را فرصت و مجالی برای خودسازی، تزکیه نفس و هموار کردن مسیر قرب الهی و رسیدن به کمال عنوان و اظهار کرد: پیام اجتماعی این مناسبت مبارک، اتحاد و همدلی بین مسلمین، اهتمام نسبت به مسائل و امور جامعه اسلامی و همکاری و همافزایی برای حل و رفع آنهاست.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امروزه جهان اسلام بیشتر از گذشته در معرض توطئهها و اهداف شوم زورگویان، توسعهطلبان و عدالتستیزان جهانی است، تاکید کرد: آنها در تلاش هستند با تجاوز، جنگ و کشتار و ایجاد آشوب در درون و اختلاف در میان کشورهای اسلامی، آرامش، امنیت، تمامیت ارضی و توسعه آنها را هدف قرار دهند و کرامت انسانی و منابع ملی و حیاتی ملتها را به تاراج ببرند و زندگی و معیشت آنها را با صدمات جبرانناپذیر و بحرانهای عظیم مواجه سازند.
پزشکیان در این پیام ابراز امیدواری کرد: همه امت اسلامی در پرتو پیام وحدتبخشی ماه ضیافتالله و مساعی مشترک در راستای تحقق آرمانهای دین مبین اسلام، رشد و ارتقای همکاریها و مقابله با تفرقه و تشتت میان امت اسلامی کوشا باشند.
