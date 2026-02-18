به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه امروز ۲۹ بهمن صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، از حضور با شکوه ملت شهید پرور، فهیم و بصیر ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر کرد و گفت: ملت ایران با فهم دقیق از موقعیت خاص انقلاب اسلامی ایران، حضور با شکوهی در راهپیمایی ۲۲ بهمن داشتند و این پیام مهم را برای دنیا مخابره کردند که «ملت ایران با تهدید عقب نشینی نمی‌کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ملتی که بیش از ۴۷ سال با آرمان های انقلاب، امام(ره) و اسلام زندگی کرده است با تهدیدات دشمنان عقب‌نشینی نخواهند کرد، اظهار داشت: حضور گسترده ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن با وجود همه تهدیدات و تبلیغات نشان دهنده فهم دقیقِ موقعیت و بصیرتِ ملت ایران است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخ دندان‌شکنی به تهدیدات فزاینده سردمداران آمریکایی بود، تصریح کرد: مقامات آمریکا باید بدانند محاسبات شان در مورد ملت ایران و رهبری انقلاب، کاملا غلط است و با این اشتباه محاسباتی به ابزاری برای سوء استفاده لابی صهیونیستی تبدیل خواهند شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عشق به امام حسین(ع) در قلوب ملت ایران ریشه دوانده است لذا این ملت را با این تهدیدات، نمی توان ترساند، گفت: ملت ایران مصداق عبادالله هستند که خداوند در قرآن می فرمایند «ان الذین قالو ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکته ان لا تخافو و لاتحزنوا».

وی با بیان اینکه استقامت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان با افزایش هجمه ها و دسیسه های دشمنان افزایش می یابد، گفت: این از نعمات بزرگ الهی است که قلوب ملت ایران را برای ایستادگی در برابر دشمنان به یکدیگر نزدیک می کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با قدردانی از فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع مردم آذربایجان شرقی تشکر کرد و گفت: فرمایشات ایشان دل مردم را شاد و امیدوار کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت در آستانه ماه مبارک رمضان گفت: ماه مبارک رمضان ماه غفران و رحمت الهی است و امیدواریم همه ملت ایران از این ماه حض و بهره کامل ببرند. باید از فرصت ها و نفحات این ماه استفاده کرده و قلوب مان را نورانی کنیم.