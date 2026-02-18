به گزارش خبرگزاری مهر ، سید مهدی صباغ مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران ، با اعلام اینکه تاکنون پروانه شهرسازی ۴۸ مجتمع ایستگاهی مترو در ۱۸ منطقه شهرداری اخذ شده است، اظهار کرد: از مجموع پروانه‌های صادره ۹ مجتمع ایستگاهی تاکنون احداث شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات این شرکت برای توسعه مجتمع‌های ایستگاهی در دوره ششم مدیریت شهری، یادآور شد: در این دوره مصوبه کمیسیون ماده پنج برای عرصه‌ای به مساحت ۶۴ هزار متر مربع با زیربنای ۴۱۲ هزار متر مربع اخذ شد.

صباغ به کارسازی عوارض ۱۶ مجتمع ایستگاهی به ارزش سه هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: اخذ پروانه شهرسازی ۱۶ مجتمع ایستگاهی با مساحت ۷۰۲ هزار متر مربع و واگذاری پنج مجتمع ایستگاهی به ارزش ۶ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان نیز در این دوره صورت گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: تعهد بودجه‌ شرکت برای سال ۱۴۰۴ رقم هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان بود اما ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تا به‌حال محقق شد که معادل ۱۶۰ درصد تحقق بودجه اعلامی بوده است. همچنین مبلغ کارسازی عوارض نسبت به سال قبل ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران اعلام کرد: ۲۳ ملک مستعد برای پیش‌بینی ساخت مجتمع با مساحتی بیش از ۱۲۰ هزار متر مربع شناسایی شده است.

وی ادامه داد: انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه آزاد واحد شمال، قرارداد با مشاورین ذیصلاح برای طراحی و امکان‌سنجی هشت مجتمع ایستگاهی و اخذ مصوبات، دستور نقشه و فیش عوارض برای پروژه‌هایی همچون خواجه عبدالله، سهروردی، پیروزی و طبرسی از دیگر اقدامات مهم در ایام اخیر به شمار می‌رود.

صباغ از پیش‌بینی چهار پروژه شاخص برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: پیگیری و تمرکز بر پروژه‌های صادقیه، وردآورد، شهید رجایی و میدان انقلاب در سال آینده در نظر گرفته شده‌اند.

وی با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی تعهد بودجه در سال آینده نسبت به امسال، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ به دنبال تعامل گسترده‌تر با مناطق ۲۲ گانه و شرکت مترو، شناسایی ظرفیت‌های جدید و پیگیری واگذاری نهایی پروژه‌های جاری خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران به مهمترین پروژه‌های در دست اقدام مجتمع‌ها به تفکیک مناطق اشاره کرد و افزود: مجتمع‌های شهید غیوری و شهید رجایی در منطقه ۲۰، طبرسی در منطقه ۱۳، میدان شهدای هفتم تیر و میدان انقلاب در منطقه ۶، غرب بزرگراه شهید صیاد شیرازی و شهید مدنی در منطقه ۷، وردآورد در منطقه ۲۲ و نواب- آزادی در منطقه ۱۱ در دستور کار این شرکت قرار دارند.

وی ادامه داد: مجموع مساحت زمین این پروژه‌ها ۴۷ هزار مترمربع، مجموع زیربنا ۳۱۸ هزار مترمربع و مجموع ارزش تقریبی پروژه‌های در دست اقدام ۱۲ هزار میلیارد تومان است.