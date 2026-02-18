یونس اکبر زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی آذربایجان شرقی، رکورد حداکثر دمای بهمن‌ماه در دوره آماری بلندمدت استان در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ شکسته شد.

وی افزود: در این روز، ایستگاه تاتار در شهرستان خداآفرین با ثبت دمای ۲۵.۹ درجه سلسیوس، بالاترین دمای ثبت‌شده بهمن‌ماه را به نام خود ثبت کرد؛ رکورد قبلی نیز متعلق به همین شهرستان و با دمای ۲۵.۴ درجه سلسیوس در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ بود که اکنون شکسته شده است.

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی با اشاره به تداوم شرایط جوی فعلی تصریح کرد: بررسی الگوهای هواشناسی نشان می‌دهد روند افزایش دما در سطح استان ادامه‌دار بوده و این شرایط تا اواسط هفته آینده پایدار خواهد بود.

اکبرزاده در پایان تأکید کرد: با توجه به افزایش غیرمتعارف دما در این بازه زمانی، لازم است دستگاه‌های مرتبط و بخش‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی و مدیریت منابع آب، تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.