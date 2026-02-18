انتقاد فرماندار آبادان از معطلی سد پایین‌ دست چوئبده

به گزارش خبرنگار مهر، به دعوت خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان حمید امانی همدانی، معاون امور زیربنایی، فنی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور از سد قفلی پایین‌دست چوئبده بازدید کرد.

پیرهادی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: اگرچه سد بالادست بهمنشیر با هدف جلوگیری از ورود آب اروند رود افتتاح می‌شود اما تا زمانی که پروژه سد پایین‌دست تکمیل و بهره‌برداری نشود، این اقدام ثمره مطلوبی نخواهد داشت.

وی با اشاره به تبعات شوری آب بهمنشیر افزود: تلف شدن احشام، از بین رفتن اراضی کشاورزی، خشک شدن نخیلات، عدم دسترسی به آب شرب سالم و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن، بخشی از اثرات پیشروی آب دریا به رودخانه بهمنشیر و برداشت‌های غیرمجاز از بالادست و پایین‌دست رودخانه کارون است.

فرماندار آبادان تأکید کرد: مطالبه ما تأمین اعتبار این پروژه و تسریع در بهره‌برداری از آن است تا ضمن تأمین آب شرب مورد نیاز مردم منطقه، باقیمانده نخیلات و کشاورزی آبادان نیز نجات یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، با تکمیل این پروژه، از ورود آب شور خلیج فارس به رودخانه بهمنشیر در بازه‌های زمانی مشخص جلوگیری خواهد شد.