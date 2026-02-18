۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

انتقاد فرماندار آبادان از معطلی سد پایین‌ دست چوئبده

انتقاد فرماندار آبادان از معطلی سد پایین‌ دست چوئبده

آبادان - فرماندار ویژه آبادان گفت: تا زمانی که سد پایین‌ دست چوئبده به بهره‌برداری نرسد، افتتاح سد بالادست بهمنشیر اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، به دعوت خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان حمید امانی همدانی، معاون امور زیربنایی، فنی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور از سد قفلی پایین‌دست چوئبده بازدید کرد.

پیرهادی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: اگرچه سد بالادست بهمنشیر با هدف جلوگیری از ورود آب اروند رود افتتاح می‌شود اما تا زمانی که پروژه سد پایین‌دست تکمیل و بهره‌برداری نشود، این اقدام ثمره مطلوبی نخواهد داشت.

وی با اشاره به تبعات شوری آب بهمنشیر افزود: تلف شدن احشام، از بین رفتن اراضی کشاورزی، خشک شدن نخیلات، عدم دسترسی به آب شرب سالم و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن، بخشی از اثرات پیشروی آب دریا به رودخانه بهمنشیر و برداشت‌های غیرمجاز از بالادست و پایین‌دست رودخانه کارون است.

فرماندار آبادان تأکید کرد: مطالبه ما تأمین اعتبار این پروژه و تسریع در بهره‌برداری از آن است تا ضمن تأمین آب شرب مورد نیاز مردم منطقه، باقیمانده نخیلات و کشاورزی آبادان نیز نجات یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، با تکمیل این پروژه، از ورود آب شور خلیج فارس به رودخانه بهمنشیر در بازه‌های زمانی مشخص جلوگیری خواهد شد.

