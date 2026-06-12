خسرو پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آبادان یکی از گرم‌ترین شهرهای ایران است و اکنون در گرم‌ترین روزهای سال قرار دارد.

وی تصریح کرد: در شهری که دمای هوا از ۴۷ درجه سانتی‌گراد عبور می‌کند و رطوبت آن گاهی به ۱۰۰ درصد می‌رسد برای ما اصلاً پذیرفته نیست که آب شرب خنک در نقاط پُرتردد شهر وجود نداشته باشد.

فرماندار ویژه آبادان عنوان کرد: به شهرداری آبادان اعلام کرده‌ام با توجه به حجم بالای تردد در میادین مرکزی نسبت به نصب آبخوری‌ها و آبسردکن‌های مجهز به آب شرب باکیفیت برای شهروندان اقدام کند.

پیرهادی با تأکید بر اینکه آسایش و رفاه مردم خط قرمز ماست، افزود: انتظار می‌رود این آبخوری‌ها با طراحی متناسب با فضای شهری نصب شوند و نگهداری و بهره‌برداری از آن‌ها نیز به صورت مستمر و بر اساس استانداردهای لازم انجام گیرد.