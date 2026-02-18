۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۲۴

تغییر ساعات کاری ادارات در استان سمنان

سمنان- معاون توسعه منابع انسانی استانداری سمنان از تغییر ساعات کاری ادارات استان به مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبداله‌زاده اعلام کرد: بر اساس تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱هـ مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ هیأت وزیران، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان در ماه مبارک رمضان به‌صورت شناور می‌باشد.

وی افزود: بر این اساس، آغاز به کار ادارات استان از ساعت ۸ تا ۹ صبح و پایان کار از ساعت ۱۴ تا ۱۵ به صورت شناور خواهد بود. معاون استاندار سمنان گفت: در روز پس از شب‌های قدر، فعالیت ادارات از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود.

عبدالله زاده گفت: طبق این بخشنامه، «واحدهای عملیاتی خدمت‌رسان، آموزشی، بهداشتی و...» مشمول تصویب‌نامه مذکور نمی‌شوند.

