۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۴۷

سوال روز اول مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها در ایلام اعلام شد

سوال روز اول مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها در ایلام اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز اول مسابقه پیامکی مفهوم آیه ۴۵ سوره بقره (وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه یک: صبر و نماز، تکیه گاه محکم مؤمن

گزینه دو: پرهیز از دروغگویی

گزینه سه: نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن

گزینه چهار: ببخش تا بخشیده شوی

علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۴۵۷ پیامک کنند.

هر روز به قید قرعه به عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند، کمک هزینه سفر به کربلای معلا و ۶ جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی اهدا می‌شود.

