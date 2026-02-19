ذخیره سازی ۸ هزار تن کالای اساسی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور در نشست شورای هماهنگی مدیران سازمان جهادکشاورزی هرمزگان اظهار کرد: این کالاها شامل برنج، شکر، روغن، مرغ و گوشت است.

وی گفت: بخشی از این کالاها از مراکز عمده تولید داخلی تامین شده و بخشی دیگر نیز با استفاده از رویه ملوانی در نمایشگاه‌های دائمی کالای اساسی استان واقع در سه‌راه جهانبار، با قیمت عمده به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان افزود: مرغ و گوشت گرم با قیمت درِ کشتارگاه و ماهی از مراکز عمده تامین عرضه می‌شود.

یکتاپور گفت: نظارت‌ها بر فرآیند توزیع و عرضه با تشکیل گشت‌های مشترک تشدید شده و شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف احتمالی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.