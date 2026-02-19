اعلام نرخ مصوب زولبیا، بامیه، آش و حلیم در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کاکاخانی، معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت استان ایلام با اعلام این خبر اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک ۴۰۰ هزار تومان و درجه دو ۳۵۰ هزار تومان تعیین و جهت اجرا به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. همچنین قیمت هر کیلوگرم آش و حلیم ۱۴۰ هزار تومان مصوب گردیده و تمامی عرضه‌کنندگان موظف به رعایت نرخ‌های اعلامی هستند.

وی با تأکید بر اینکه تعیین درجه‌بندی واحدهای صنفی بر عهده اتحادیه مربوطه است، افزود: ملاک عرضه محصول با نرخ درجه یک و دو، درجه‌بندی رسمی اعلام‌شده از سوی اتحادیه خواهد بود و واحدهای صنفی مکلف به درج و نصب قیمت مصوب در معرض دید عموم هستند.

کاکاخانی تصریح کرد: هرگونه دریافت وجه مازاد بر نرخ‌های تعیین‌شده، تحت عناوینی نظیر «ممتاز»، «ویژه» یا به بهانه تولید نوع خاص زولبیا و بامیه، تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت استان ایلام در پایان با اشاره به تشدید نظارت‌ها در ایام ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: بازرسی‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود در خصوص تخلفات صنفی را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ به‌صورت شبانه‌روزی ثبت کنند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود.

⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁪⁬⁮⁮⁮‌⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁮‌⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁪⁬⁮⁮⁮‌⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁮‌⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁪⁬⁮⁮⁮⁮⁪⁬⁮⁮