به گزارش خبرنگار مهر، سؤال امروز مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» به تبیین مفهوم آیه ۴۵ سوره مبارکه بقره با عبارت «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» اختصاص دارد.

در این سؤال آمده است: مفهوم آیه ۴۵ سوره مبارکه بقره در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- صبر و نماز؛ تکیه‌گاه محکم مؤمن

۲ - پرهیز از دروغگویی

۳- نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن

۴- بخشش تا بخشیده شوی

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را تا ساعت ۲۳ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۳۷ ارسال کنند.

هر روز به قید قرعه به تعدادی از کسانی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایزی اهدا خواهد شد.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح به محض اطلاع رسانی در مهمین خبر بروز رسانی خواهد شد.