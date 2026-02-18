به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امداد و نجات با تشریح عملکرد ۷۲ ساعته نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر گفت: در حوادث ثبت‌شده، ۲۳ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند که از این تعداد، ۹۴ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۵۷ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

وی افزود: در این مدت، ۴۰ عملیات نجات فنی انجام شد و نیروهای امدادی موفق به رهاسازی ۱۱ نفر از داخل دو دستگاه خودرو شدند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات ادامه داد: همچنین ۵ نفر اسکان اضطراری یافتند، ۸ نفر به مکان امن منتقل شدند و ۳ مورد نیز توزیع اقلام امدادی صورت گرفت.

کبادی با اشاره به آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر به‌صورت شبانه‌روزی در سراسر کشور در آماده‌باش قرار دارند و خدمات‌رسانی به حادثه‌دیدگان بدون وقفه ادامه دارد.