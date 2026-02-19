ضرورت تداوم کامل خدمات درمانی تا پایان اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت در نامه‌ای به معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر ضرورت تداوم کامل خدمات درمانی بیمارستانها تا پایان اسفندماه تاکید کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: نظر به رسالت قانونی و مسئولیت خطیر دانشگاههای علوم پزشکی در صیانت از دسترسی مستمر آحاد مردم به خدمات درمانی، بدین وسیله تاکید می گردد، کلیه خدمات درمانی بیمارستانهای تابعه اعم از پذیرش بیمار، ویزیت های تخصصی و فوق تخصصی، خدمات اورژانس، بستری، اعمال جراحی الکتیو و اورژانسی، خدمات پاراکلینیک، تصویربرداری، آزمایشگاهی، دارویی و سایر خدمات وابسته تا پایان اسفندماه سال جاری بدون هرگونه وقفه، کاهش ظرفیت تعویق برنامه یا افت کیفیت به صورت کامل و مطابق روال عادی ارائه شود.

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرده است: هرگونه تعطیلی، محدودسازی فعالیت بخش ها، کاهش تعداد اعمال جراحی یا خدمات تشخیصی درمانی، تعلیق پذیرش بیماران مغایر با تکالیف قانونی و حرفه ای بیمارستانها محسوب می‌شود. انتظار می رود تمهیدات لازم به گونه ای اتخاذ گردد که کوچک ترین خللی در ارائه خدمات درمانی به بیماران ایجاد نشود.