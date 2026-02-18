افزایش دو برابری استانداردهای خدمات طب ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین رضایی‌زاده، رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، ضمن قدردانی از همکاری معاونت درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: پیش از این، ۷ استاندارد خدمت در حوزه طب ایرانی تعریف و ابلاغ شده بود که با بازنگری انجام‌شده از سوی معاونت درمان، ۹ استاندارد جدید به مجموعه استانداردهای ملی این حوزه افزوده شد.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام تصریح کرد: استانداردسازی خدمات طب ایرانی می‌تواند با ارتقای بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع، در کنترل هزینه‌های نظام سلامت نقش مؤثری ایفا کند. این استانداردها در قالب شناسنامه خدمات طب ایرانی تدوین شده و زمینه‌ساز یکپارچه‌سازی خدمات، ارتقای کیفیت درمان و پاسخگویی مطلوب‌تر به نیازهای جامعه خواهد بود.

رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به وضعیت ارائه این خدمات در کشور بیان کرد: در حال حاضر متخصصان طب ایرانی در ۵۰ بیمارستان و درمانگاه کشور مشغول ارائه خدمت هستند و در برخی مراکز درمانی، خدمات مشاوره تخصصی را در کنار پزشکان طب رایج ارائه می‌کنند. همچنین ویزیت متخصصان طب ایرانی و تعداد قابل توجهی از فرآورده‌های طبیعی و سنتی تحت پوشش بیمه قرار دارد و توسعه این پوشش در دستور کار است.

رضایی‌زاده با اشاره به جایگاه علمی کشور در این حوزه خاطرنشان کرد: ایران پس از چین، هند و آمریکا رتبه چهارم تولید علم در حوزه طب سنتی را در سطح جهان داراست و استانداردسازی خدمات، گامی اساسی در جهت تبدیل این ظرفیت علمی به خدمات کاربردی، ملموس و مبتنی بر شواهد برای مردم به شمار می‌رود.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به احکام قانون برنامه هفتم توسعه، تلاش می‌شود با ایجاد ساختاری منسجم، زمینه ایفای نقش مؤثر طب ایرانی در کنار طب رایج و در مسیر ارتقای سلامت جامعه فراهم شود.