تشریح آخرین وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در جلسه امروز (چهارشنبه، ۲۹ بهمن ماه) هیأت دولت به ریاست رئیس‌جمهور پزشکیان، دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارش تفصیلی از آخرین وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی ارائه کرد و ضمن طرح چالش‌های موجود در زنجیره تأمین، مسائل مرتبط با تخصیص منابع ارزی، بدهی‌های انباشته و برخی نارسایی‌های ساختاری، راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت پایدار بازار دارویی و رفع موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت.