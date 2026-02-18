۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

تشریح آخرین وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی توسط وزیر بهداشت در جلسه امروز هیات دولت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در جلسه امروز (چهارشنبه، ۲۹ بهمن ماه) هیأت دولت به ریاست رئیس‌جمهور پزشکیان، دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارش تفصیلی از آخرین وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی ارائه کرد و ضمن طرح چالش‌های موجود در زنجیره تأمین، مسائل مرتبط با تخصیص منابع ارزی، بدهی‌های انباشته و برخی نارسایی‌های ساختاری، راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت پایدار بازار دارویی و رفع موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت.

محدثه رمضانعلی

