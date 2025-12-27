خبرگزاری مهر، گروه استانها: حکایت ۵۶ واحد مسکونی نیمهکاره در شهرک ۲۵۰ واحدی آژینه که از حدود ۱۵ سال پیش آغاز شده، امروز به یکی از نمادهای معضل مسکن در این شهرستان پیشوا تبدیل شده است.
پروژهای که قرار بود خانهدار شدن جمعی از مددجویان و خانوادههای نیازمند را رقم بزند، سالهاست که خاکخورده و بینتیجه رها شده است؛ موضوعی که شهروندان و حتی برخی مسئولان محلی را به واکنش واداشته است.
در سالهای اخیر، پیشوا که همچون دیگر شهرستانهای پیرامونی تهران با چالشهای شدید بازار مسکن روبهروست، پروژههای مسکونی نیمهتمام و باگذشت سالها بلاتکلیفی یکی از موضوعات تکرارشونده در گفتوگوهای محلی بوده که شهروندان آن را «نمونهای از وعدههای مسکنی فراموششده» میدانند.
صدای اهالی؛ امیدی که نیمهکاره ماند
یکی از ساکنان شهرک آژینه که بیش از پنج سال در این منطقه زندگی میکند، در گفتوگو با خبرنگار مهر با ناراحتی از وضعیت این واحدها گفت: متأسفانه هیچکس هیچ اهمیتی نمیدهد. این واحدها سالهاست بلااستفاده ماندهاند. من پنج سال است که اینجا هستم، اما همینطور بلاتکلیف افتادهاند.
وی با تأکید بر نیاز منطقه افزود: واحدهایی که درصد قابل توجهی از آنها ساخته شده، اگر تکمیل شوند، تعداد زیادی از مددجویان میتوانند صاحب مسکن شوند. خیلی خانوادهها منتظر این مسکنها هستند و اگر کار را ادامه دهند، واقعاً به درد مردم میخورد.
این ساکن محلی اظهار داشت: وضعیت نامشخص این پروژه نهتنها امید خانوادههای نیازمند را کم کرده، بلکه وضعیت بصری و اجتماعی محدوده را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ تصویری نیمهکاره که هر روز یادآور وعدههای محققنشده است.
چنین صحنههایی در پیشوا بیسابقه نیست؛ پیش از این نیز روند تأمین مسکن برای مددجویان در نقاط دیگر این شهرستان با تأخیرهای قابلتوجه همراه بوده است، هرچند در سالهای گذشته واگذاری ۶۰ واحد مسکونی به مددجویان نیز گزارش شده بود که نشان میدهد ظرفیت عملیاتی برای تحویل خانه به نیازمندان وجود دارد، اما تکمیل پروژههایی مانند آژینه به تأخیر افتاده است.
پروژهای که هنوز نفسکش است
شهرک ۲۵۰ واحدی آژینه، در سالهای نخست آغاز با هدف تأمین سرپناه برای گروههای کمدرآمد، بهویژه مددجویان و خانوارهای فاقد مسکن، کلید خورد. برنامهریزی اولیه شامل ساخت ۲۵۰ واحد مسکونی با امکانات رفاهی و زیرساختهایی مانند معابر، آب، برق و گاز بود، اما در میانه راه پروژه متوقف شد و ۵۶ واحد از آن همچنان نیمهکاره، بدون سقف نهایی یا تکمیل تأسیسات باقی مانده است.
این پروژه اگرچه در مقیاس کوچکتر از طرحهای ملی مسکن نیست، اما وجه شاخص آن پیوند مستقیم با نیاز خانوارهای آسیبپذیر اجتماعی بود؛ گروههایی که سیاستهای حمایتی شهری و اجتماعی، وعده بهبود وضعیت مسکن آنها را تکرار کردهاند.
۵۶ واحد شهرک آژینه به بهزیستی واگذار شده است
مدیر راه و شهرسازی جنوب شرق استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ۵۶ واحد مسکونی نیمهتمام در شهرک آژینه به سازمان بهزیستی واگذار شده است.
علیرضا خالقدوست اظهار داشت: قرار است بهزیستی این واحدها را تکمیل کند و پس از اتمام، به متقاضیان واجد شرایط تحت پوشش بهزیستی واگذار خواهند شد.
هفته جاری تکمیل واحدهای نیمه تمام آغاز میشود
معاون توسعه کارآفرینی و توانمندسازی اداره کل بهزیستی استان تهران نیز، در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت مجدد این پروژه مسکن با مشارکت سه نهاد برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد خبر داد.
وحید حسینزاده اعلام کرد: این پروژه که از گذشته در دست پیگیری بود، با همکاری مشترک بهزیستی، بانک مسکن و سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مرحله اجرا رسیده است.
وی در تشریح جزئیات طرح افزود: هدف، ارائه مسکن در قالب «مسکن محرومین» و با استفاده از سازوکار «مسکن مردمی» است. در این مدل، تسهیلات ارزانقیمت با وامهای کمبهره در اختیار مددجویان قرار میگیرد تا هزینه تمامشده برای آنان کاهش یابد.
معاون بهزیستی استان تهران همچنین به نقش سازمانهای خیریه در تکمیل این چرخه حمایتی اشاره کرد و گفت: همکاری نهادهای خیریه نیز در این برنامه پیشبینی شده تا پوشش حمایتی گستردهتر و اثرگذارتر شود.
چالش «پروژههای نیمهتمام مسکن» در حاشیه شهرهای بزرگ
این طرح به گفته مسئولان، در راستای سیاستهای توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش بهزیستی و بهبود دسترسی آنان به مسکن استیجاری یا ملکی طراحی شده است.
یکی از مددجویان به خبرنگار مهر گفت: هر بار که خبر میآید پروژهها تکمیل میشود، امیدوار میشویم، اما دوباره میشنویم کار متوقف شده. واقعاً خیلیها چشمانتظار این خانهها هستند.
وی افزود: وقتی پروژه نیمهکاره میماند، نه تنها امید ما کم میشود، بلکه هزینههای اجاره و فشار اقتصادی روی خانوارها افزایش مییابد.
شهرک ۲۵۰ واحدی آژینه در پیشوا نمونهای از چالشهای «پروژههای نیمهتمام مسکن» در حاشیه شهرهای بزرگ است؛ چالشی که سالهاست به امید اهالی و نیازمندان گره خورده، اما همچنان بیپاسخ مانده است.
پروژهای که میتواند سرپناه چند ده خانواده را فراهم کند، هنوز چشمانتظار تصمیمات مدیریتی و تخصیص منابع است. در شرایطی که تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد یکی از اولویتهای اصلی کشور اعلام میشود، تکمیل واحدهای آژینه نهتنها یک الزام اجتماعی، بلکه یک آزمون توان مدیریتی در شهرستان پیشوا به شمار میرود.
