واکنش حماس به نشست افتتاحیه «شورای صلح غزه» در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس با اشاره به آنچه سران کشورها در نشست شورای صلح غزه اعلام کردند، گفت: آزمون واقعی برای بیانیه‌های صادرشده از نشست شورای صلح، میزان توانایی این شورا در وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف اقدامات تجاوزکارانه، آغاز امدادرسانی و فرآیند بازسازی غزه خواهد بود.

وی افزود: تجربه ماه‌های گذشته از زمان آغاز آتش‌بس نشان می‌دهد که تا زمانی که مواضع بین المللی با فشار واقعی همراه نباشد، دشمن صهیونیستی به آن‌ها هیچ اهمیتی نمی‌دهد.

قاسم اظهار داشت: این قدرت‌ها باید رژیم اشغالگر صهیونیستی را به اجرای الزامات و تعهدات قانونی خود و همچنین آغاز عملیات امدادرسانی واقعی و بازسازی نوار غزه ملزم کنند.

نخستین نشست تشکیلات موسوم به «شورای صلح غزه» امروز پنجشنبه به ریاست رئیس جمهور آمریکا و حضور رهبران و نمایندگان حدود ۴۵ کشور جهان در واشنگتن برگزار شد.

دونالد ترامپ در این نشست که هیچ نماینده ای از سوی مردم فلسطین در آن حضور نداشت، گفت: امروز روز بزرگی است و تعداد زیادی از رهبران در نشست‌ شورای صلح شرکت کرده‌اند. صلح بسیار دشوار است، اما ما به آن دست خواهیم یافت. از حضور رهبران شرکت‌ کننده در نشست‌های امروز قدردانی می‌کنم و رابطه‌ام با آنها بسیار خوب است.