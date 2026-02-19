به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی شامگاه پنجشنبه در گفتوگو با رسانههای استان اظهار کرد: بر اساس گزارش سامانه جامع انتخابات و تا ساعت ۲۲ امروز، در مجموع ۷ هزار و ۹۶۲ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی روستا در استان کردستان ثبتنام کردهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۷ هزار و ۷۲۵ نفر مرد و ۲۳۷ نفر زن هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به آمار ثبتنام داوطلبان در شهرستانهای مختلف استان بیان کرد: در شهرستان دهگلان ۵۲۰ نفر، بیجار ۹۱۲ نفر، سروآباد ۴۳۷ نفر، سنندج یکهزار و ۱۹ نفر و بانه ۷۲۴ نفر ثبتنام کردهاند.
ورمقانی ادامه داد: همچنین در مریوان ۸۱۰ نفر، کامیاران ۶۴۶ نفر، سقز یکهزار و ۱۵۲ نفر، دیواندره یکهزار و ۵۴ نفر و قروه ۶۸۸ نفر نامنویسی خود را نهایی کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: با اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، مهلت ثبتنام داوطلبان یک روز دیگر تمدید شده و داوطلبان احتمالی میتوانند تا ساعت ۲۲ روز جمعه اول اسفند نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
