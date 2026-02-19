به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رئیس شرکت دولتی روس‌اتم روسیه، تأکید کرد که ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران همچنان برای این شرکت در اولویت خواهد بود و قطعاً دیر یا زود این پروژه را اجرا خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، «الکسی لیخاچف» در مصاحبه با خبرنگاران افزود: در هر صورت، نیروگاه بوشهر و راکتورهای دوم و سوم آن از اولویت‌های روس اتم باقی خواهند ماند. ما تمام تلاش خود را برای اجرای این پروژه به کار خواهیم گرفت و با وجود همه دشواری‌هایی که در حال حاضر با آن‌ها روبه‌رو هستیم، این طرح را در نهایت با موفقیت به سرانجام خواهیم رساند.

شرکت انرژی هسته‌ای «روس‌اتم» روسیه پیش از این گزارش داده بود که روسیه و ایران تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک در خاک ایران امضا کرده‌اند.

پیمان جامع مشارکت راهبردی بین روسیه و ایران پس از امضا در ژانویه ۲۰۲۵، اکتبر گذشته لازم‌الاجرا شد. این پیمان به مدت بیست سال اعتبار دارد و چارچوب نهادی گسترده‌تری را برای همکاری‌های دوجانبه تعیین می‌کند.

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پیش از این از توافق با روسیه برای ساخت هشت رآکتور هسته‌ای دیگر در ایران خبر داده بود که چهار مورد از آنها در نیروگاه هسته‌ای بوشهر خواهد بود.