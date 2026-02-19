بار جدید برنج در راه خراسان جنوبی؛ بازار شب عید بدون کمبود

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس جویبان صبح پنج شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی با تشریح آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: برای تنظیم بازار ایام پایانی سال، حجم قابل توجهی برنج وارداتی از مسیرهای مختلف به استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ثبت سفارش ۹۸۸ تن برنج پاکستانی از محل اختیارات استان‌های مرزی افزود: تاکنون ۳۶ تن از این محموله ترخیص و به‌طور کامل در سطح استان توزیع شده و بخش‌های دیگر نیز در حال ورود است. به گفته وی، قسمتی از این بار در مرز میرجاوه تخلیه شده که به دلیل برخی مسائل حمل‌ونقل، انتقال آن به انبارهای استان با پیگیری دستگاه‌های مسئول ادامه دارد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: علاوه بر این، ۱۰ تن برنج تایلندی نیز با هماهنگی وزارت صمت به استان ارسال شده که با نرخ مصوب هر کیسه ۱۰ کیلویی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شبکه توزیع عرضه می‌شود. وی کیفیت مطلوب این محصول را عامل استقبال مصرف‌کنندگان دانست.

جویبان از ورود محموله‌های جدید خبر داد و گفت: ۵۰ تن برنج دیگر به همراه ۲۵ تن برنج پاراگوئه از طریق مرز باشماق وارد کشور شده و به‌زودی در خراسان جنوبی تخلیه خواهد شد. قیمت خرید این محموله‌ها حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده و تلاش می‌شود با کمترین افزایش قیمت به دست مردم برسد.

وی همچنین از سفارش ۷۵ تن برنج تایلندی دیگر خبر داد و افزود: این محموله در حال انجام تشریفات گمرکی در بندر شهید رجایی است و در صورت نبود مشکل، طی حدود ۱۰ روز آینده به استان منتقل می‌شود.

معاون بازرگانی اداره کل صمت خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر ثبات بازار اقلام اساسی تصریح کرد: در حال حاضر کمبودی در تأمین برنج و سایر کالاهای ضروری وجود ندارد و برنامه‌های تکمیلی برای توزیع خرمای تنظیم بازار و برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا ویژه ماه رمضان و شب عید نیز در دست اجراست.