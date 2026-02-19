حسامی: توزیع خرمای تنظیم بازار رمضان در آذربایجان‌ غربی آغاز شد

سجاد حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای تأمین خرمای ماه مبارک رمضان اظهار کرد: همانند سالهای گذشته، خرمای ویژه این ماه مبارک از سوی تعاون روستایی و مباشر استانی تدارک دیده شده و فرآیند توزیع آن در سطح استان آغاز شده است.
وی با بیان اینکه عرضه خرمای تنظیم بازار با هدف دسترسی آسان و قیمت مناسب برای شهروندان انجام میشود، افزود: در مرکز استان، همشهریان میتوانند برای تهیه خرمای تنظیم بازار به روستابازار زنجیره ای تروکا مارکت واقع در ابتدای خیابان خرمشهر جنب اداره تعاون روستایی شهرستان ارومیه مراجعه کنند.
مدیر تعاون روستایی استان ادامه داد: در سایر شهرستانهای استان نیز تعاونیها و اتحادیههای منتخب تعاون روستایی مسئولیت توزیع خرمای ماه مبارک رمضان را بر عهده دارند و آماده خدمترسانی به هماستانیها هستند.
حسامی ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی انجامشده، توزیع مناسب و بهموقع این محصول، بخشی از نیاز خانوادهها در ایام ماه مبارک رمضان را تأمین کند.
