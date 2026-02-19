۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

حسامی: توزیع خرمای تنظیم بازار رمضان در آذربایجان‌ غربی آغاز شد

حسامی: توزیع خرمای تنظیم بازار رمضان در آذربایجان‌ غربی آغاز شد

ارومیه- مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی از آغاز توزیع خرمای ویژه ماه رمضان در استان خبر داد و گفت: رطب مضافتی باکیفیت با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۲۷۰ هزار تومان در سطح بازار استان توزیع می شود.

سجاد حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌ شده برای تأمین خرمای ماه مبارک رمضان اظهار کرد: همانند سال‌های گذشته، خرمای ویژه این ماه مبارک از سوی تعاون روستایی و مباشر استانی تدارک دیده شده و فرآیند توزیع آن در سطح استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه عرضه خرمای تنظیم بازار با هدف دسترسی آسان و قیمت مناسب برای شهروندان انجام می‌شود، افزود: در مرکز استان، همشهریان می‌توانند برای تهیه خرمای تنظیم بازار به روستابازار زنجیره ای تروکا مارکت واقع در ابتدای خیابان خرمشهر جنب اداره تعاون روستایی شهرستان ارومیه مراجعه کنند.

مدیر تعاون روستایی استان ادامه داد: در سایر شهرستان‌های استان نیز تعاونی‌ها و اتحادیه‌های منتخب تعاون روستایی مسئولیت توزیع خرمای ماه مبارک رمضان را بر عهده دارند و آماده خدمت‌رسانی به هم‌استانی‌ها هستند.

حسامی ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی انجام‌شده، توزیع مناسب و به‌موقع این محصول، بخشی از نیاز خانواده‌ها در ایام ماه مبارک رمضان را تأمین کند.

    • حسین IR ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      تنظیم بازار یعنی گرانی تورم بیشتر فشار اقتصادی به کم درآمدها ف‌شار به اقشار ضعیف جامعه خرما هم ازسفره ایرانی ها برداشته شد

