کوهی: وزش باد شدید تا روز جمعه ادامه دارد

مجید کوهی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بر اساس تازه‌ترین برونداد مدل‌های عددی هواشناسی، امروز (پنجشنبه) آسمان اغلب نقاط استان، صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی افزود: البته در بخش‌های مرکزی و جنوبی و همچنین شهرستان‌های گرمی و انگوت، وزش بادهای جنوبی با شدت نسبتاً زیاد تا زیاد تداوم می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: ازاین‌رو توصیه می‌شود هشدارهای هواشناسی سطح زرد شماره ۳۷ و نارنجی شماره ۶ اداره کل هواشناسی استان اردبیل مدنظر قرار گیرد.

کوهی ادامه داد: از فردا جمعه الگوی جوی در استان دچار تغییر شده و جهت بادها به شمالی ادامه خواهد یافت و این جریانات از بامداد فردا تا پیش از ظهر، با رطوبت خزر همراه می‌شوند که پیامد آن افزایش پوشش ابر و افت چشمگیر دما است. در برخی از نواحی مرکزی و جنوبی، به‌ویژه بخش‌های شرقی و مناطق هم‌مرز با استان گیلان، احتمال تشکیل مه و رگبارهای پراکنده وجود دارد.

وی افزود: از روز شنبه تا ظهر دوشنبه، جریانات هوایی در نواحی مرکزی و جنوبی استان بار دیگر به سمت جنوبی تغییر مسیر خواهند داد. وزش باد در روزهای شنبه و یکشنبه، ملایم تا متوسط خواهد بود، ولی روز دوشنبه از سرعت آن کاسته شده و افزایش نسبی وزش باد رخ می‌دهد. در این بازه زمانی، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی اردبیل گفت: از ساعات پایانی روز دوشنبه، مجدداً جریانات شمالی در منطقه تقویت یافته و با رطوبت خزری توأم خواهند شد. این شرایط ضمن کاهش محسوس دما و افزایش ابرناکی، در اغلب نقاط استان فعال‌شدن سامانه بارشی را نیز در پی خواهد داشت.