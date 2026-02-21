به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: براساس نقشه های هواشناسی، از امروز شنبه ۲ اسفند تا روز دوشنبه ۴ اسفند جو استان بدون بارندگی خواهد بود.

وی افزود: از روز سه شنبه ۵ اسفند با ورود یک سامانه ناپایدار به منطقه، بر میزان ابرها افزوده شده، در مناطق جنوبی و مرکزی استان هوای سرد و مه آلود توام با بارش پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بارش در هر دو منطقه، اول بصورت باران و در عصر در جنوب استان بصورت برف انتظار می رود و در روز چهارشنبه ۶ اسفند بارش برف در مناطقی از جنوب و مرکز استان تداوم و از عصر بارش ها قطع خواهد شد.

کوهی ادامه داد: طی این مدت روزهای سه شنبه و چهارشنبه در شمال استان بارندگی های خفیف و پراکنده دور از انتظار نخواهد بود. در صورت تغییر احتمالی در الگوی وضعیت جوی مراتب از طریق بولتن‌های پیش‌بینی روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.