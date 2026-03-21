مجید کوهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، بر اساس آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی هواشناسی، امروز (شنبه) به‌طور موقت از شدت ناپایداری‌های جوی کاسته می‌شود و بارش‌های احتمالی عمدتاً به صورت پراکنده و خفیف در برخی مناطق استان رخ خواهد داد.

وی افزود: با این حال، از امشب با ورود موج بارشی جدید به استان، شرایط جوی مجدداً ناپایدار می‌شود. پیامد این سامانه، رگبار باران در اغلب مناطق استان خواهد بود و بیشترین میزان ناپایداری‌ها در نواحی مرکزی و جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود. این وضعیت تا روز سه‌شنبه با شدت نسبتاً یکنواخت تداوم دارد.

مدیر کل هواشناسی گفت: از روز چهارشنبه با تقویت سامانه بارشی و تشدید ناپایداری‌ها، بر شدت و گستره بارش‌ها افزوده می‌شود. در این روز وقوع رگبارهای شدید باران، رعدوبرق، وزش تندبادهای موقتی و در برخی مناطق احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

کوهی ادامه داد: با توجه به ماهیت رگباری و شدت بارش‌ها، احتمال جاری شدن روان‌آب، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و آب‌گرفتگی معابر دور از انتظار نیست. همچنین با تداوم جریانات جنوبی در استان تا پایان هفته جاری، تغییرات دمایی قابل‌ملاحظه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود و دماها در محدوده فعلی نوسان خواهند داشت. ضمناً گاهی وزش بادهای نسبتاً شدید جنوبی نیز انتظار می‌رود.

وی افزود: لذا به هم‌استانی‌های محترم توصیه می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، هشدارهای صادره از سوی اداره کل هواشناسی استان اردبیل (هشدار سطح زرد شماره ۴۱) را به‌ویژه در خصوص تشدید ناپایداری‌ها در روز چهارشنبه با دقت دنبال کنند.