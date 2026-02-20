کوهی: میانگین دمای استان اردبیل ۴ درجه بالاتر از نرمال ثبت شد

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش بی‌سابقه دما در استان اردبیل طی بهمن‌ماه اظهار کرد: واکاوی اطلاعات هواشناسی نمایان می‌سازد که در طول هفت روز اخیر، میانگین دمای استان نسبت به وضعیت متعارف یا درازمدت حدود ۹ درجه سانتی‌گراد بالا رفته است که پدیده‌ای قابل توجه در ابعاد اقلیمی به شمار می‌آید.

وی افزود: بیشترین میزان رشد دما در این مدت متعلق به شهرستان سرعین با نزدیک به ۱۰ درجه سانتی‌گراد و کمترین افزایش مربوط به شهرستان پارس‌آباد با حدود ۷ درجه سانتی‌گراد بوده است. همچنین در شهرستان اردبیل نیز طی هفته گذشته، افزایش دمایی معادل ۹.۷ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به شرایط دمایی بهمن‌ماه گفت: به طور کلی، متوسط دمای استان در این ماه حدود ۴ درجه فراتر از حد نرمال بوده و از شروع فصل زمستان تاکنون نیز میانگین دما در استان رشدی در حدود ۲.۶ درجه سانتی‌گراد را نشان می‌دهد.

کوهی ادامه داد: از آغاز سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا ۳۰ بهمن، متوسط دمای استان ۲.۲ درجه سانتی‌گراد بیش از شرایط بلندمدت اندازه‌گیری شده است. در این بازه زمانی، شهرستان سرعین با افزایش ۳.۳ درجه سانتی‌گراد بیشترین و شهرستان پارس‌آباد با ۱.۲ درجه سانتی‌گراد کمترین میزان رشد دما را از خود نشان داده‌اند.

مدیرکل هواشناسی استان در خصوص علل این گرمای غیرمعمول تشریح کرد: امسال فعالیت چشمگیر و وسیع سامانه‌های کم‌فشار در سطح منطقه، الگوی حاکم پرفشار را دچار اختلال کرده و زمینه‌ساز ایجاد جریان‌های جوی با مؤلفه جنوبی در استان‌های شمال‌غرب کشور شده است. به گفته وی، نقش عوارض زمین (توپوگرافی) منطقه در شدت‌بخشی و تغییر ماهیت این جریان‌های جنوبی بسیار پراهمیت بوده و این مسئله به تقویت شرایط گرمایش نامعمول در استان انجامیده است.