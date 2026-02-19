سلیمانی: پست سنگر با ظرفیت ۱۰۰ مگاولت آمپر احداث خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل سلیمانی با بیان اینکه امروز و در اولین روز ماه رمضان شاهد آیین کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث پست ثابت سنگر خواهیم بود، گفت: این طرح به یمن ماه مبارک رمضان، رویداد مبارکی برای مردم این ناحیه خواهد بود و با اجرای این پروژه، مشکلات شهرستان سنگر و حومه در حوزه انرژی برق برطرف خواهد شد و قابلیت اطمینان و پایداری شبکه برق این منطقه بطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
سلیمانی با بیان اینکه کارکنان خدوم شرکت برق منطقهای گیلان با برنامهریزی و سختکوشی، توسعه و آبادانی در جای جای استان را هدف اصلی خود قرار دادهاند، تصریح کرد: روشن نگهداشتن چراغ خانههای مردم شریف استان را رسالت و البته افتخاری بزرگ برای خود تلقی میکنیم و با رصد و پایش مشکلات، متناسب با نیاز منطقه، شبکه برق را توسعه و گسترش میدهیم.
مدیر عامل شرکت برق منطقهای گیلان با بیان اینکه برای پست سنگر و اتصالات مربوطه ۷۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری خواهد شد، خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود این طرح تا سه سال دیگر به بهرهبرداری برسد و در مدار قرار گیرد.
حق شناس استاندار گیلان در آیین کلنگزنی پست سنگر با قدردانی از زحمات مدیر عامل شرکت برق منطقهای گیلان گفت: سلیمانی در طول تصدی پست مدیر عاملی شرکت در راستای بهبود کیفیت برق استان و البته شهرستان سنگر اتفاقات خوبی را رقم زده است و شاهد تغییری بنیادی و اساسی در زمینه انرژی برق استان میباشیم.
وی افزود: با احداث و بهرهبرداری از پست سنگر بطور حتم تغییر چشمگیری در کیفیت برق مردم منطقه سنگر حاصل شده و شبکههای برق سنگر پایدارتر خواهد شد.
احمدی سنگری نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در این آیین گفت: امروز شاهد اتفاقی بزرگ و حیاتی در منطقه سنگر هستیم و روز بسیار بزرگی میباشد. امروز علیرغم تمامی مشکلات و تحریمهای سخت و ظالمانهای که وجود دارد شاهد کلنگزنی پروژه زیربنایی پست ۶۳.۲۰ کیلوولت سنگر خواهیم بود و این امر بیانگر آن است که با وجود تمامی سختیها و چالشها، مدیران سختکوش لحظهای دست از کار و تلاش و خدمتگزاری به مردم برنمیدارند.
وی افزود: ان شاءالله با بهرهبرداری از این پروژه، شاهد تحولی اساسی در شبکه برق منطقه خواهیم بود و مشکلات ضعف ولتاژ برق ناحیه مرتفع خواهد شد.
