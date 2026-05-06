۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۳

شکاریان: تصویر ۶ قلاده یوزپلنگ آسیایی حین تماشای غروب در جاجرم ثبت شد

بجنورد- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: تصویر ۶ قلاده یوزپلنگ آسیایی حین تماشای غروب در پناهگاه حیات وحش میاندشت ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،با نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، رضا شکاریان اظهار کرد: در غروب سه‌شنبه ۶ قلاده یوزپلنگ آسیایی در مرز پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم مشاهده و تصویربرداری شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: این یوزپلنگ‌ها در حال تماشای غروب بودند که توسط مأموران حفاظتی منطقه یوزکنام پل ابریشم ثبت شدند.

شکاریان تصریح کرد: مشاهده دوباره این ۶ قلاده یوزپلنگ که به این حد از رشد رسیده‌اند، نشان از پویایی منطقه و جمعیت مطلوب طعمه دارد.

وی تأکید کرد: این موفقیت مرهون زحمات شبانه‌روزی محیط‌بانان است.

