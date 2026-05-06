شکاریان: تصویر ۶ قلاده یوزپلنگ آسیایی حین تماشای غروب در جاجرم ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر،با نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، رضا شکاریان اظهار کرد: در غروب سه‌شنبه ۶ قلاده یوزپلنگ آسیایی در مرز پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم مشاهده و تصویربرداری شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: این یوزپلنگ‌ها در حال تماشای غروب بودند که توسط مأموران حفاظتی منطقه یوزکنام پل ابریشم ثبت شدند.

شکاریان تصریح کرد: مشاهده دوباره این ۶ قلاده یوزپلنگ که به این حد از رشد رسیده‌اند، نشان از پویایی منطقه و جمعیت مطلوب طعمه دارد.

وی تأکید کرد: این موفقیت مرهون زحمات شبانه‌روزی محیط‌بانان است.