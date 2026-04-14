شکاریان: لاشه پلنگ ایرانی در ارتفاعات اسفراین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، رضا شکاریان از پیداشدن لاشه یک پلنگ ایرانی در ارتفاعات مناطق آزاد روستای قزاقی شهرستان اسفراین خبر داد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: بر اساس گزارش مردمی مبنی بر مشاهده لاشه یک فرد پلنگ ایرانی در ارتفاعات مناطق آزاد روستای قزاقی شهرستان اسفراین، مأموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به محل اعزام شدند و وجود لاشه یک فرد پلنگ تلف شده را تأیید کردند.

شکاریان افزود: لاشه حیوان در محل به دقت مورد بررسی قرار گرفت. بر روی بدن حیوان هیچ گونه آثار جراحت و یا مورد اصابت قرار گرفتن توسط سلاح مشاهده نشد، اما ضعف شدید جسمانی حیوان حاکی از این بود که حیوان مدت زمان طولانی گرسنگی و عدم تغذیه را گذرانده است.

وی اذعان کرد: به دلیل گذشت مدت زمانی از مرگ حیوان، امکان بررسی آزمایشگاهی میسر نبود، لذا حیوان جهت تهیه نمونه بافت و بیومتری و امور تاکسیدرمی به اداره کل منتقل شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از هم استانی‌ها، جوامع محلی، گروه‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی خواست در صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه تخلف، لاشه حیوان و نوزاد تنها مانده حیات وحش، مراتب را سریعاً به همکاران این اداره کل در سراسر استان با شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهند.