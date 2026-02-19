هومن نعیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح جذب هیئت علمی توانمند (طرح جهت) با هدف بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان برای جذب اعضای هیئت علمی توانمند اجرا می‌شود.

وی افزود: ثبت‌نام متقاضیان صرفاً به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جذب به نشانی jazb-elmi.bmn.ir انجام می‌شود و متقاضیان باید در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به تکمیل فرآیند اقدام کنند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان شمالی تاکید کرد: مهلت این فراخوان تمدید نخواهد شد و متقاضیان ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.