۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

نعیمی: ثبت‌نام طرح جذب هیئت علمی در خراسان شمالی آغاز شد

بجنورد- رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان شمالی گفت: ثبت‌نام طرح جذب هیئت علمی توانمند از پنجشنبه آغاز و تا ۱۵ اسفند ادامه دارد.

هومن نعیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح جذب هیئت علمی توانمند (طرح جهت) با هدف بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان برای جذب اعضای هیئت علمی توانمند اجرا می‌شود.

وی افزود: ثبت‌نام متقاضیان صرفاً به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جذب به نشانی jazb-elmi.bmn.ir انجام می‌شود و متقاضیان باید در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به تکمیل فرآیند اقدام کنند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان شمالی تاکید کرد: مهلت این فراخوان تمدید نخواهد شد و متقاضیان ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

