۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

کشف قهوه و روغن چوب قاچاق از دل اتوبوس مسافربری کرج

کشف قهوه و روغن چوب قاچاق از دل اتوبوس مسافربری کرج

کرج- فرمانده انتظامی شهرستان کرج از توقیف یک دستگاه اتوبوس مسافربری ‌حامل ۵۷۶ قوطی قهوه خارجی و گالن روغن چوب قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در پایانه شهید ‌کلانتری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی ظهر چهارشنبه اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه پایانه شهید کلانتری حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و برای بررسی آن را متوقف می نمایند.

وی افزود: مأموران در بازرسی صورت گرفته از این خودرو موفق شدند 576 قوطی قهوه خارجی و گالن روغن چوب قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی کرج ارزش کالاهای کشف شده را ۶ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی قرار گرفت .

کد خبر 6753070

