صفدری: مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی «دو برابر» تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین مجید صفدری در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهر جدید مهستان، با گرامیداشت چهلم شهدای دیماه، اظهار کرد: برای خانوادههای صبور این شهدا صبر و اجر مسئلت داریم و از خداوند متعال برای همه جانباختگان غفران و رحمت الهی طلب میکنیم.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حوادث اخیر، افزود: رهبر معظم انقلاب با نگاهی پدرانه، حتی جوانان فریبخورده را نیز «فرزندان ما» خطاب کردند و فرمودند «ما عزادار جوانان فریبخوردهایم» لذا این نگاه، جلوهای از رأفت اسلامی و منطق هدایتگر انقلاب است.
امامجمعه مهستان ادامه داد: رهبر انقلاب شهدای دیماه را به سه دسته مدافعان امنیت، رهگذران بیگناه و فریبخوردگان تقسیم کردند و با این تقسیمبندی میان خطا و خیانت تفکیک قائل شدند؛ نگاهی که ریشه در مکتب عاشورا و سیره نبوی دارد.
جنگ اقتصادی؛ ضرورت تلاش مضاعف مسئولان
صفدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در جمع مردم آذربایجان، گفت: معظم له با صراحت، وجود تورم و کاهش ارزش پول ملی را غیرمنطقی دانستند و از مسئولان خواستند تلاشهای خود را دو برابر کنند.
وی بابیان اینکه تحریمهای آمریکا و غرب واقعیتی انکارناپذیر است، افزود: این شرایط یک جنگ اقتصادی تمامعیار است، اما نباید بهانهای برای توقف یا انفعال باشد چراکه کشور از ظرفیت گسترده کارشناسان اقتصادی برخوردار است و راهکارهای علمی برای برونرفت از وضعیت موجود وجود دارد.
خطیب جمعه مهستان تأکید کرد: امید بستن به دشمن برای رفع تحریمها راه بهجایی نمیبرد و حل مشکلات معیشتی درگرو اتکا به توان داخلی، استفاده از ظرفیت متخصصان متعهد و اجرای دقیق راهکارهای کارشناسی است.
ایران در اوج آمادگی؛ هیچ تهدیدی بیپاسخ نمیماند
صفدری با اشاره به افزایش تهدیدات آمریکا علیه ایران، تصریح کرد: در برابر هرگونه تهدید، جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل نظامی، امنیتی و مردمی قرار دارد و هیچ تجاوزی بدون پاسخ کوبنده نخواهد ماند.
وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که ملت ایران زنده و پایدار است و تهدیدها اثری بر اراده این ملت نخواهد داشت لذا نیروهای مسلح کشور نیز در آمادگی کامل به سر میبرند و دشمن باید بداند محاسبات گذشته کارایی نخواهد داشت.
ماه رمضان؛ کارگاه عملی زیست مؤمنانه
امامجمعه مهستان در بخش دیگری با اشاره به ماه مبارک رمضان، این ماه را کارگاه عملی زیست مؤمنانه توصیف کرد و گفت: رمضان فرصتی برای خودسازی در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی است.
صفدری بابیان اینکه در روایات، «ورع» بهعنوان برترین عمل در این ماه معرفیشده است، افزود: روزه حقیقی تنها به گرسنگی و تشنگی محدود نمیشود، بلکه باید چشم، گوش، زبان و سایر جوارح انسان نیز از گناه دوری کنند تا دل انسان برای ضیافت الهی آماده شود.
جنگ با ایران پایان خوشی برای آمریکا ندارد
وی همچنین با اشاره به تحلیلهای جان مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو، درباره تنشهای ایران و آمریکا گفت: وی معتقد است هرگونه درگیری نظامی با ایران، پایان خوشی برای آمریکا نخواهد داشت و گزینه نظامی فاقد هدف و دستاورد مشخص است.
خطیب جمعه مهستان افزود: به گفته مرشایمر، قدرت بازدارندگی ایران، تغییر موازنه قدرت جهانی و حمایت کشورهایی چون روسیه و چین، شرایط را نسبت به دهههای گذشته تغییر داده و ایران دیگر تنها نیست.
صفدری در پایان تأکید کرد: ملت ایران هرگز روحیه تسلیم ندارد و با تکیهبر ایمان، وحدت و توان داخلی، مسیر پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.
