۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

دستگیری ۳ سارق محتویات خودرو در سمنان؛ اعتراف به ۹ فقره سرقت

سمنان - فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری سه سارق حرفه‌ای محتویات خودرو در این شهرستان خبر داد و گفت: متهمان در تحقیقات پلیس به انجام ۹ فقره سرقت در روستای خیرآباد اقرار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان، اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو در روستا خیرآباد سمنان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۳ گلستان مسئول رسیدگی پرونده شدند، ادامه داد: تحقیقات فنی در این خصوص به سرعت آغاز و در پای یکی از متهمان شناسایی شد.

فرمانده انتظامی سمنان با اشاره به اینکه با همکاری یکی از شهروندان این سارق به دام پلیس افتاد، ابراز داشت: متهم به مقر انتظامی انتقال یافت.

عرب ادامه داد: با راهنمایی متهم دو همدست دیگر این سرقت ها نیز توسط نیروی انتظامی شناسایی و طی عملیات جداگانه دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه این متهمان به انجام ۹ فقره سرقت اعتراف کردند، افزود: پرونده در این رابطه تکمیل و متهمان به مراجع قضایی سمنان معرفی شدند.

