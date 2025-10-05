به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، «محسن طرزطلب» رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهروری برق ایران امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) در دیدار با «پاول بیورن استاد»، سفیر نروژ در جمهوری اسلامی ایران، بر توسعه همکاریهای دوجانبه بین کشورهای ایران و نروژ در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، تبادل دانش فنی و بهرهگیری از تجارب نروژ در مدیریت شبکه برق همگام با توسعه انرژی های تجدیدپذیر تأکید کرد.
رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهروری برق ایران با اشاره به برنامههای گسترده کشور در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: با توجه به پیشرفتهای چشمگیر نروژ در حوزه مدیریت شبکه برق، امکان همکاری در زمینههای آموزشی، تبادل دانش فنی و انتقال تجارب آن کشور در بهرهبرداری از شبکه برق با حضور گسترده نیروگاههای تجدیدپذیر وجود دارد.
وی با اشاره به زیرساختهای قانونی فراهمشده از جمله تابلوی سبز بورس انرژی و سایر مدلها و مشوقهای سرمایهگذاری در ایران، افزود: ایران آمادگی دارد در چارچوب همکاریهای مشترک با نروژ، از ظرفیتهای موجود برای ارتقای بهرهوری انرژی و اجرای پروژههای نوین تجدیدپذیر بهره گیرد.
نروژ باتری سبز اروپا
در این دیدار، سفیر نروژ نیز ضمن اشاره به وضعیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور خود، توانمندی شرکتهای نروژی در طراحی، ساخت و بهرهبرداری از نیروگاههای بادی فراساحل و خورشیدی و برخی پروژههای اجرا شده در کشورهای همسایه ایران را تشریح کرد.
وی با اشاره به ساختار کلی تولید و عرضه برق در نروژ و تبادلات منطقهای آن با کشورهای اروپایی از جمله آلمان، دانمارک و سوئد بیان کرد: این تعاملات باعث شده نروژ بهعنوان «باتری سبز اروپا» شناخته شود.
نروژ با وجود صنعت نفت قدرتمند و جایگاه سومین صادرکننده گاز جهان، طی سالهای اخیر با تصویب قوانین پیشرفته در حمایت از توسعه انرژیهای پاک و برقیسازی، تقریباً تمام برق خود را از منابع پاک شامل نیروگاههای برقآبی، بادی و خورشیدی تأمین میکند و نزدیک به ۹۰ درصد خودروهای فروختهشده طی سالهای اخیر در این کشور برقی هستند.
