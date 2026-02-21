به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پالایش گاز فجرجم، سید جعفر طاهری با اشاره به همکاری واحد انرژی و مهندسی برق، گفت: فاز نخست نیروگاه متمرکز تجدیدپذیر پایانه بندر سیراف با ظرفیت ۵۰ کیلووات به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه این نیروگاه خورشیدی که در پایانه صادراتی بندر سیراف ساخته شده، قادر است حدود ۱۰ درصد از برق مصرفی پایانه را تأمین کند، ادامه داد: اجرای این طرح گامی مؤثر برای کاهش هزینه‌های انرژی و آلایندگی‌های محیط زیستی به‌شمار می‌رود.

مدیر مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز فجر جم بیان کرد: بهره‌برداری از این نیروگاه خورشیدی بخشی از برنامه جامع توسعه انرژی‌های پاک و استفاده بهینه از منابع تجدیدپذیر در شرکت پالایش گاز فجر جم است.