به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رحمتی‌نیا در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان طالقان با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با مردم تبریز، اظهار کرد: راهبرد اصلی این بیانات، ایجاد آرامش و تقویت انگیزه در جامعه بود؛ رویکردی که از دل تهدیدها و بحران‌ها، فرصت‌هایی برای تقویت کشور و ملت ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به محور نخست سخنان رهبر معظم انقلاب درباره حوادث دی‌ماه، این رخدادها را «تلاشی سازمان‌یافته برای ضربه به کشور» توصیف کرد و گفت: دشمنان با طراحی‌های چندساله و با بهره‌گیری از عناصر آموزش‌دیده، به دنبال تصرف مراکز حساس و برهم زدن ثبات کشور بودند، اما این توطئه با حضور ملت ایران ناکام ماند.

امام‌جمعه شهرستان طالقان بابیان اینکه در این حوادث خون‌هایی ریخته شد که موجب تألم و عزاداری است، افزود: به‌جز طراحان اصلی فتنه، سایر افراد از فرزندان این ملت بودند که برخی فریب خوردند و در این مسیر آسیب دیدند.

رحمتی‌نیا در ادامه با اشاره به محور دوم بیانات رهبر انقلاب درباره تهدیدهای آمریکا، تصریح کرد: آمریکا امروز با مشکلات متعددی مواجه است و نشانه‌های افول قدرت آن آشکارشده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه تهدیدهای آمریکا برای ملت ایران قابل دفع است، گفت: همان‌گونه که طی ۴۷ سال گذشته نتوانستند به اهداف خود برسند، در آینده نیز نخواهند توانست.

خطیب جمعه شهرستان طالقان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در ابتدای راه خود نیز از آزمون‌های دشوار عبور کرد، افزود: امروز که نظام اسلامی به درختی تنومند تبدیل‌شده، توانایی بیشتری برای خنثی‌سازی تهدیدها دارد.

رحمتی‌نیا سومین محور بیانات رهبر معظم انقلاب را ایجاد انگیزه در مردم دانست و خاطرنشان کرد: مردم باید با حفظ آرامش، به زندگی عادی خود بپردازند و نگران تهدیدهای دشمن نباشند، چراکه ابزارهای مقابله با تهدید نیز در اختیار ملت و نظام قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به توصیه رهبر انقلاب به مسئولان کشور، گفت: مسئولان باید با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات گسترده داخلی، تلاش و کار خود را دوچندان کنند.

امام‌جمعه شهرستان طالقان در خاتمه افزود: وجود تورم و کاهش ارزش پول ملی در این سطح منطقی نیست و باید با مدیریت صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود، اصلاحات لازم انجام شود که به فضل الهی این مسیر محقق خواهد شد.