به گزارش خبرنگار مهر، فرجالله ایلیات ظهر چهارشنبه در هفتمین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان سمنان در استانداری با اشاره به ضرورت تسهیل در خدمات سفرهای نوروزی در استان بیان کرد: دستگاههای اجرایی و عضو ستاد علاوه بر وظایف خود باید هماهنگی بینبخشی بهصورت جدی دنبال شود و کمیتههای تخصصی با ترکیب نیروهای متخصص فعال شوند تا اجرای دو دستورالعمل خدمات سفر بهصورت کامل تضمین شود.
وی با اشاره به ضرورت تعیین روسای کمیته های مختلف ستاد خدمات سفر از جمله اسکان، انتظامی، رسانه و ... افزود: رؤسای کمیتهها باید با نگاه تخصصی انتخاب شوند و کمیته ارزیابی و بازرسی نیز نقش محوری در پایش عملکرد دستگاهها داشته باشد. همچنین مقرر شد تا پیش از ۱۵ اسفندماه، جلسه نهایی هماهنگی برای جمعبندی اقدامات برگزار شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان ادامه داد: کاهش تلفات جادهای و ارتقای ایمنی سفر حاصل کار جمعی از فرهنگسازی تا اقدامات اجرایی بوده و این مسیر باید با جدیت ادامه پیدا کند.
ایلیات با اشاره به اهمیت اقتصاد محلی در ایام پیک سفر گفت: اقتصاد شهری و روستایی بهشدت وابسته به حضور مسافران است و باید با برنامهریزی دقیق، زمینه ورود گردشگران به شهرها و روستاها فراهم شود. شهرداریها و فرمانداریها در صورت نیاز به نیروی انسانی یا تجهیزات مضاعف، پیشنهادات خود را ارائه دهند تا پشتیبانی لازم انجام شود.
وی بر ضرورت تقویت روایتگری در اماکن تاریخی تأکید کرد و افزود: معرفی میراث فرهنگی نباید صرفاً به نصب تابلو محدود شود؛ حضور راهنما و راوی در برخی بناهای شاخص میتواند تجربه گردشگران را عمیقتر کرده و ارتباط ذهنی آنها با تاریخ را تقویت کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان همچنین خواستار ارائه مکتوب پیشنهادات دستگاهها ظرف یک هفته آینده شد و گفت: دبیرخانه ستاد خدمات سفر آماده دریافت همه پیشنهادهاست تا در تصمیمگیری نهایی لحاظ شود.
