۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

۴۰۰ کیلومتر راه روستایی در استان کرمان آسفالت می‌شود

۴۰۰ کیلومتر راه روستایی در استان کرمان آسفالت می‌شود

کرمان- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان از بهسازی ۴۰۰ کیلومتر راه روستایی براساس تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و استانداری کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، اظهار کرد: براساس تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و استانداری کرمان آسفالت ۸۰۰ کیلومتر راه‌های روستایی منعقد شد که از این مجموع ۴۰۰ کیلومتر مربوط به شمال استان کرمان می‌باشد.

وی افزود:از دویست کیلومتر سال اول و در فاز اول ۶۶ کیلومتر اجرایی شده که ۱۱ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده است و ۱۳۴ کیلومتر هم درفاز دوم در حال انجام می باشد.

