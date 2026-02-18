به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، اظهار کرد: براساس تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و استانداری کرمان آسفالت ۸۰۰ کیلومتر راه‌های روستایی منعقد شد که از این مجموع ۴۰۰ کیلومتر مربوط به شمال استان کرمان می‌باشد.

وی افزود:از دویست کیلومتر سال اول و در فاز اول ۶۶ کیلومتر اجرایی شده که ۱۱ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده است و ۱۳۴ کیلومتر هم درفاز دوم در حال انجام می باشد.