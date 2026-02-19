۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس: ناامن‌سازی ایران به زیان کل منطقه خواهد بود

بوشهر- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در حوادث اخیر، بسیاری از کشورهای منطقه دریافتند که ناامن‌سازی ایران به زیان کل منطقه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابرهیم رضایی عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت چهلمین روز درگذشت شهید محسن شاهونی در روستای درودگاه با اشاره به حوادث دیماه اظهار کرد: دشمن تلاش کرد با نفوذ در میان معترضان و سوءاستفاده از مطالبات مردمی، اهداف براندازانه خود را پیش ببرد، اما هوشیاری مردم و اقدام به‌موقع نیروهای امنیتی و انتظامی موجب شد این فتنه نیز ناکام بماند.

وی با اشاره به مواضع برخی مقامات آمریکایی و صهیونیستی در جریان ناآرامی‌ها افزود: اظهارات صریح چهره‌هایی چون دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو و تشویق آشکار به تصرف مراکز دولتی، نشان داد که دشمن به دنبال بی‌ثبات‌سازی کشور است، نه حمایت از مردم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سابقه رفتاری آنان نیز گواه آن است که هدفشان تأمین منافع خود، از جمله فشار بر ایران و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با تقدیر از تلاش‌های نیروهای امنیتی در استان بوشهر و شهرستان دشتستان گفت: از نیروهای فراجا، بسیج، سپاه، سربازان گمنام امام زمان(عج)، مسئولان قضایی و اعضای شورای تأمین که شبانه‌روز برای تأمین امنیت مردم تلاش کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. این عزیزان با ایثار و مجاهدت، اجازه ندادند نقشه‌های طراحی‌شده دشمن به نتیجه برسد.

رضایی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در خنثی‌سازی توطئه‌ها تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته، از دفاع مقدس تا فتنه‌های ۷۸ و ۸۸، نشان داده است که بزرگ‌ترین سرمایه نظام، مردم هستند. همان‌گونه که در مقاطع مختلف با هدایت رهبری و حضور ملت، توطئه‌ها خنثی شد، در این مقطع نیز حضور مردم پایان‌بخش اغتشاشات بود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوادث اخیر، بسیاری از کشورهای منطقه دریافتند که ناامن‌سازی ایران به زیان کل منطقه خواهد بود و از همین رو اقدامات تجاوزکارانه را محکوم کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: شهدای این حوادث و نیز شهدای امنیت، با ایستادگی خود از تمامیت ارضی، حیثیت و امنیت کشور دفاع کردند. ما وظیفه داریم قدردان خانواده‌های معظم شهدا باشیم که عزیزان خود را برای آرامش و امنیت این سرزمین تقدیم کردند.

رضایی با تسلیت به خانواده شهید شاهونی و مردم روستای درودگاه خاطرنشان کرد: ادامه راه شهدا، پاسداشت خون آنان و حفظ وحدت ملی، مسئولیتی است که بر عهده همه ما قرار دارد.

