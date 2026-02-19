به گزارش خبرنگار مهر، ابرهیم رضایی عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت چهلمین روز درگذشت شهید محسن شاهونی در روستای درودگاه با اشاره به حوادث دیماه اظهار کرد: دشمن تلاش کرد با نفوذ در میان معترضان و سوءاستفاده از مطالبات مردمی، اهداف براندازانه خود را پیش ببرد، اما هوشیاری مردم و اقدام به‌موقع نیروهای امنیتی و انتظامی موجب شد این فتنه نیز ناکام بماند.

وی با اشاره به مواضع برخی مقامات آمریکایی و صهیونیستی در جریان ناآرامی‌ها افزود: اظهارات صریح چهره‌هایی چون دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو و تشویق آشکار به تصرف مراکز دولتی، نشان داد که دشمن به دنبال بی‌ثبات‌سازی کشور است، نه حمایت از مردم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سابقه رفتاری آنان نیز گواه آن است که هدفشان تأمین منافع خود، از جمله فشار بر ایران و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با تقدیر از تلاش‌های نیروهای امنیتی در استان بوشهر و شهرستان دشتستان گفت: از نیروهای فراجا، بسیج، سپاه، سربازان گمنام امام زمان(عج)، مسئولان قضایی و اعضای شورای تأمین که شبانه‌روز برای تأمین امنیت مردم تلاش کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. این عزیزان با ایثار و مجاهدت، اجازه ندادند نقشه‌های طراحی‌شده دشمن به نتیجه برسد.

رضایی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در خنثی‌سازی توطئه‌ها تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته، از دفاع مقدس تا فتنه‌های ۷۸ و ۸۸، نشان داده است که بزرگ‌ترین سرمایه نظام، مردم هستند. همان‌گونه که در مقاطع مختلف با هدایت رهبری و حضور ملت، توطئه‌ها خنثی شد، در این مقطع نیز حضور مردم پایان‌بخش اغتشاشات بود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوادث اخیر، بسیاری از کشورهای منطقه دریافتند که ناامن‌سازی ایران به زیان کل منطقه خواهد بود و از همین رو اقدامات تجاوزکارانه را محکوم کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: شهدای این حوادث و نیز شهدای امنیت، با ایستادگی خود از تمامیت ارضی، حیثیت و امنیت کشور دفاع کردند. ما وظیفه داریم قدردان خانواده‌های معظم شهدا باشیم که عزیزان خود را برای آرامش و امنیت این سرزمین تقدیم کردند.

رضایی با تسلیت به خانواده شهید شاهونی و مردم روستای درودگاه خاطرنشان کرد: ادامه راه شهدا، پاسداشت خون آنان و حفظ وحدت ملی، مسئولیتی است که بر عهده همه ما قرار دارد.