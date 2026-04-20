تبعات جنگ علیه ایران ادامه دارد؛ الزام به دورکاری در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش داد که در بحبوحه افزایش قیمت انرژی، کمیسیون اروپا هفته آینده به کشورهای عضو اتحادیه اروپا توصیه خواهد کرد که طیف وسیعی از اقدامات حمایتی، از جمله ضوابط مربوط به دورکاری الزامی را اجرا کنند.

براساس این گزارش، کمیسیون اروپا همچنین توصیه می‌کند که به حمل و نقل عمومی یارانه اختصاص داده شود.

جنگ آمریکایی صهیونیستی علیه ایران که منجر به اخلال در عبورومرور از تنگه هرمز شد موجب کمبود سوخت و انرژی در جهان شده و بسیاری از کشورها به سیاست های ریاضتی برای عبور از این وضعیت روی آورده اند.