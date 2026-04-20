  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۲۹

تبعات جنگ علیه ایران ادامه دارد؛ الزام به دورکاری در اتحادیه اروپا

تبعات جنگ آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران ادامه دارد و قرار است به منظور صرفه جویی در مصرف سوخت، دورکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزامی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش داد که در بحبوحه افزایش قیمت انرژی، کمیسیون اروپا هفته آینده به کشورهای عضو اتحادیه اروپا توصیه خواهد کرد که طیف وسیعی از اقدامات حمایتی، از جمله ضوابط مربوط به دورکاری الزامی را اجرا کنند.

براساس این گزارش، کمیسیون اروپا همچنین توصیه می‌کند که به حمل و نقل عمومی یارانه اختصاص داده شود.

جنگ آمریکایی صهیونیستی علیه ایران که منجر به اخلال در عبورومرور از تنگه هرمز شد موجب کمبود سوخت و انرژی در جهان شده و بسیاری از کشورها به سیاست های ریاضتی برای عبور از این وضعیت روی آورده اند.

کد مطلب 6805675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها