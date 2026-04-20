۳ اصل حیاتی برای مقابله با جنگ دشمن علیه علم؛ چرخه پژوهش متوقف نشد

امیر یونسیان مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حمله دشمنان به مراکز علمی و پژوهشی و زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور اظهار کرد: حمله به زیرساخت‌های علمی در حقیقت حمله به آینده ملت است. علم نه فقط یک ابزار برای توسعه اقتصادی، بلکه هویت و سرمایه ملی یک کشور به شمار می‌آید و هرگونه تعرض به آن، تعرض به ریشه‌های استقلال و هویت یک ملت است.

مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور با بیان اینکه علم مرز نمی‌شناسد و هیچ جنگی نباید راه علم را ببندد، گفت: متأسفانه دشمنان ما چنین منطقی را قبول ندارند و دقیقاً نقاط کلیدی پیشرفت علمی را هدف گرفته‌اند. دشمنان به خوبی دریافته‌اند که مهار ایران از طریق تحریم‌های اقتصادی به نتیجه نرسیده است، بنابراین به سمت جنگ ترکیبی با محوریت تخریب زیرساخت‌های علمی و پژوهشی روی آورده‌ اند. این یک تغییر راهبردی در ماهیت تهدیدات علیه ایران محسوب می‌شود.

مراکز داده و ابررایانه‌های کشور هدف حمله فیزیکی و سایبری قرار گرفت

سپس با اشاره به ابعاد حملات اخیر به زیرساخت های علمی و دانشگاهی اذعان داشت: در جنگ تحمیلی سوم، جنگی ترکیبی تمام‌عیار علیه دانشگاه‌های بزرگ کشور را شاهد بودیم. جنگ تحمیلی سوم، جنگی بود پیچیده و چندلایه که در آن آزمایشگاه‌ها، مراکز داده، ابررایانه‌ها و مغزهای متفکر جوان، هدف مستقیم حملات فیزیکی و سایبری قرار گرفتند.

نقشه دشمن برای ضربه زدن به نقاط راهبردی زنجیره علم و فناوری

وی افزود: در این جنگ، مرکز ابررایانه و دیتاسنتر دانشگاه صنعتی شریف که میزبان هزاران محقق فعال در حوزه هوش مصنوعی بود، مورد حمله هوایی قرار گرفت. همچنین دانشگاه علم و صنعت ایران و برخی آزمایشگاه‌های مرکزی در سایر استان‌ها نیز هدف حملات مشابهی بودند. این حملات صرفاً خرابکاری‌های ساده نیستند، بلکه نقشه‌ای دقیق و از پیش طراحی شده برای ضربه زدن به نقاط راهبردی زنجیره علم و فناوری کشور هستند.

مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور ضمن اشاره به اینکه یک ایران قوی از نظر علمی، به معنای پایان هژمونی فناورانه غرب در منطقه و شکست پروژه وابسته‌سازی به بیگانگان است، گفت: به همین دلیل، دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا ایران را در همان نقطه صفر نگه دارد.

تخریب یک آزمایشگاه برای دشمن به اندازه یک پیروزی نظامی ارزش دارد

به گفته یونسیان، هدف اصلی دشمن از حمله به آزمایشگاه‌ها، بازگرداندن ایران به نقطه صفر در حوزه‌های راهبردی است. آنها نمی‌خواهند ایران در رقابت جهانی علم حرفی برای گفتن داشته باشد و تلاش می‌کنند با تخریب زیرساخت‌های فیزیکی و مجازی، چرخه پژوهش و نوآوری را در کشور متوقف کنند. دشمن به خوبی می‌داند هر پیشرفت علمی در ایران، به معنای افزایش قدرت بازدارندگی، استقلال اقتصادی و ارتقای جایگاه تمدنی ایران در جهان است. از این رو، تخریب یک آزمایشگاه کلیدی برای آنها به اندازه یک پیروزی نظامی ارزش دارد.

قدرت علمی و اراده متخصصان ما از هر تهدیدی بزرگ‌تر است

یونسیان در ادامه به بُعد روانی این حملات اشاره کرد و گفت: دشمن با این اقدامات به دنبال ناامیدسازی نسل نخبه و جوانان مستعد کشور است. این رویدادها هرچند سخت و پیچیده هستند، اما قدرت علمی و اراده متخصصان ما از هر تهدیدی بزرگ‌تر است. ما یاد گرفته‌ایم در شرایط دشوار نه عقب بکشیم، بلکه قوی‌تر شویم. ما حملات را نه فقط محکوم، بلکه آنها را به فرصتی برای بازنگری، نوسازی و ارتقای امنیت علمی تبدیل می‌کنیم.

وی در این مسیر به چند اصل حیاتی اشاره کرد و گفت: اصل نخست، پاسداری از دانش ملی است. حفظ داده‌ها و استمرار خدمات پژوهشی، اولویت مطلق شبکه آزمایشگاهی است.

هیچ آزمایشگاهی تنها نیست

یونسیان با تأکید بر اینکه «هیچ آزمایشگاهی تنها نیست»، گفت: اصل دوم، اتحاد جامعه علمی است. شبکه آزمایشگاهی کشور همکاری میان مراکز مختلف را به شدت فعال کرده تا هر آزمایشگاه بتواند به دیگری کمک کند تا چرخه پژوهش هرگز متوقف نشود.

اراده دانشمندان و پژوهشگران ما از بین رفتنی نیست

مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور اصل سوم را حفظ روحیه و انگیزه پژوهشگران عنوان کرد و گفت: حمله می‌تواند تجهیزات را هدف بگیرد، اما هرگز نمی‌تواند اراده دانشمندان و پژوهشگران را از بین ببرد. امروز رسالت ما، حفظ انگیزه و امید در دل کسانی است که با علم، آینده را می‌سازند.

یونسیان تأکید کرد که جامعه علمی کشور همواره نشان داده حتی در سخت‌ترین شرایط، مسیر پیشرفت را ادامه می‌دهد و این بار نیز چنین خواهد بود. استقلال علمی، خط قرمز ملت ایران است و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را از ما بگیرد.

هر ضربه‌ به زیرساخت علمی، انگیزه ما را برای ساختن بیشتر می کند

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر ضربه‌ای به زیرساخت علمی وارد شود، انگیزه ما را برای ساختن و بازسازی بیشتر می‌کند. علم، قوی‌تر از جنگ است و ما به دشمنان اثبات خواهیم کرد که هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند اراده ملت ایران را برای رسیدن به قله‌های افتخار علمی بشکند.