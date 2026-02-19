۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰

ثبت‌نام ۴۳۵۲ داوطلب شوراهای روستا در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-دبیر ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد از ثبت‌نام ۴ هزار و ۳۵۲ نفر برای شوراهای روستا در این استان خبر داد.

علی‌اکبر فرهنگی‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع ۴ هزار و ۳۵۲ نفر برای انتخابات شوراهای روستا در استان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۳ هزار و ۷۷۷ نفر مرد و ۵۷۵ نفر زن هستند.

دبیر ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سطح تحصیلات داوطلبان بیان کرد: ۲ هزار و ۷۷۹ نفر زیر دیپلم، ۶۳۷ نفر دارای مدرک دیپلم و ۲۱۱ نفر کاردانی هستند.

فرهنگی‌نسب ادامه داد: همچنین ۵۹۵ نفر کارشناسی، ۱۱۵ نفر کارشناسی ارشد، یک نفر دکتری و ۱۴ نفر دارای مدرک حوزوی هستند.

وی اضافه کرد: از مجموع ثبت‌نامی‌های داوطلبان شوراهای روستا، ۵۶ نفر بالای ۷۰ سال سن دارند.

